DA PALLINO DI CONTE E MANCINI A ENIGMA: FIRENZE CHIAMA IL 10

Qualche sparuto lampo, un fantastico lancio no-look sulla fascia destra ad avviare un'azione da lui stesso poi conclusa (alto) ma poco altro: Gaetano Castrovilli non riesce ancora a garantire continuità nell'efficacia. Neanche nella bella e sofferta affermazione di domenica all'ora di pranzo contro l'Atalanta le belle giocate del numero 10 viola hanno particolarmente spiccato all'interno della complessa e composta orchestra messa in piedi da Italiano.

Il classe '97 sta vivendo la sua peggiore stagione in maglia viola da quando è approdato in prima squadra, sia per minutaggio raccolto (meno di 1000 minuti totali e solo 10 presenze dal 1' sulle 19 apparizioni tra Serie A e coppa) che per una contribuzione quasi nulla sul tabellino, dato che ha fin qui portato in dote solo 1 gol (decisivo per pareggiare a Verona) e 1 assist.

Troppo poco per chi, solo due campionati fa, era stato pallino di calciomercato nientemeno che di Antonio Conte, il quale avrebbe fatto carte false per portarlo con sé all'Inter, oltre che essere stato regolarmente coinvolto dal ct Mancini nelle rotazioni, tanto da far parte persino (per via dell'infortunio di Pellegrini, soprattutto) della trionfale spedizione azzurra all'Europeo. Il 10 in maglia viola è sempre stato un suo pupillo ma, poiché vige la legge del campo, oggi una convocazione appare alla stregua di una chimera.

Chi crede fermamente nel recupero è il suo attuale allenatore. Italiano, già da inizio anno, le sta provando tutte per riuscire a tirare fuori il meglio da Castrovilli, rallentato però ulteriormente nel percorso da guai fisici diventati purtroppo una triste consuetudine negli ultimi due campionati. Ha provato persino a cucirgli addosso un nuovo ruolo (esterno d'attacco) in allenamento, con scarsa efficacia, ma al momento le risposte tardano ancora ad arrivare. Anche la Firenze viola del calcio lo invoca a gran voce: saprà arrivare in tempo un segnale da parte del numero 10?