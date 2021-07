DA MOU AD ALLEGRI: INIZIO IN SALITA, FINALE PURE, ECCO IL CALENDARIO VIOLA

Ci siamo: pochi minuti fa, con la compilazione dei calendari, è stato tolto il velo sulla Serie A 2021/2022. La cerimonia dei calendari è vista come inutile per i molti che ogni anno ripetono il mantra “tanto prima o poi vanno incontrate tutte”, ma mai come quest’anno ha destato curiosità per sapere la struttura della prossima Serie A: si inizia nel weekend del 21/22 agosto, ancora in piena estate, si termina il 22 maggio 2022, ma per la prima volta in Italia verrà sperimentato il calendario asimmetrico, ovvero con un ordine di partite diverso tra andata e ritorno.

La nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano debutterà in uno stadio e contro un avversario decisamente ostico: alla prima di campionato, nel penultimo weekend di agosto, i viola fanno visita alla Roma di Josè Mourinho in un esordio proibitivo per l’ex tecnico dello Spezia. L’avvio della Fiorentina è piuttosto in salita se si pensa che i viola affronteranno quattro trasferte nelle prime sei giornate: la prima a Roma come detto, poi dopo il match casalingo contro il Torino e la pausa per le nazionali la delicata trasferta a Bergamo contro l’Atalanta ed un’altra gara fuori casa, contro il Genoa, filotto concluso dal match al Franchi contro l’Inter alla quinta e dalla sfida alla Dacia Arena contro l’Udinese. Un primo mese e mezzo di campionato che non sembra l’ideale per una squadra che gioco forza avrà bisogno di tempo per trovare fluidità di gioco.

Per quanto riguarda le sfide da cerchiare in rosso sul calendario, detto del match d'esordio contro la Roma (il decimo debutto coi giallorossi, un record per la Serie A) da seguire con attenzione anche l’incrocio contro il passato di Italiano, ovvero lo Spezia (andata al Franchi all’11esima giornata, ritorno al Picco alla 24esima). La doppia sfida più attesa a Firenze arriva per la prima volta alla 12esima, quando nel weekend del 7 novembre i viola andranno allo Juventus Stadium. Subito dopo un'altra gara di cartello, contro il Milan e poi il derby toscano con l’Empoli alla 14esima. Il girone di andata si chiuderà per la prima volta dal 1985 prima di Natale ( tra martedì 21 e mercoledì 22 dicembre, quando la Fiorentina giocherà al Bentegodi contro il Verona) . Per Befana inizia il ritorno con la sfida in casa contro l’Udinese. Alla 30esima il derby di ritorno contro l’Empoli, poi un altro filotto di gare proibitive per chiudere l’annata: nelle ultime quattro partite per i viola una trasferta a San Siro contro il Milan, la sfida alla Roma in casa, il viaggio a Genova contro la Samp e per chiudere l’annata lo scontro in casa contro la Juventus (22 maggio 2022).

Il nuovo format di andata e ritorno sfalsati non sembra aver favorito i viola, visto che l’asimmetria del calendario ha portato di fatto ad una simmetria nel livello di difficoltà dell’inizio e della fine. Questi solo discorsi sulla carta che, come spesso accade, potrebbero essere stracciati dall’andamento del campionato. Perché alla fine difficile non dar ragione quelli che dicono “prima o poi vanno affrontate tutte”.

