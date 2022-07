DA MILENKOVIC A DODO, COSA ASPETTARSI DAL RITIRO IN AUSTRIA

Con l'arrivo della Fiorentina a Mils, periferia di Innsbruck, è ufficialmente cominciata la seconda fase della preparazione estiva della squadra di Italiano. Una fase decisamente interessante per quanto riguarda le scelte del mister in merito alla rosa a disposizione e alle scelte in vista dell'inizio della stagione, eccezionalmente anticipata rispetto a sempre. E' questo uno dei dettagli fondamentali dei 10 giorni della Fiorentina tra Innsbruck, Salisburgo e Siviglia, perché forse per la prima volta gli impegni ufficiali sono così ravvicinati. Da Milenkovic ai tanti giocatori che dovranno confermarsi, non mancano certo i motivi di interesse.

In primis ovviamente la situazione del centrale serbo, arrivata ad uno snodo fondamentale dopo gli incontri con Ramadani e le manovre dell'Inter per dare un altro difensore ad Inzaghi. Milenkovic si è presentato sorridente e tranquillo all'hotel che ospiterà la Fiorentina ad Innsbruck, resta da capire se ci saranno sviluppi già entro la prima decina d'agosto.

Ma non sarà ovviamente l'unico motivo di interesse, anzi. Da Jovic che dovrà ritrovare la forma migliore ad Ikoné che invece dovrà trovare la via del gol con continuità, passando per il consolidamento di Mandragora ed Amrabat nel ruolo di regista. Per finire con Dodo, arrivato poco dopo rispetto ai compagni e chiamato a fare una full immersion nel metodo Italiano. E non sarà certo l'unico: è tutto pronto per il ritiro della Fiorentina in Tirolo.