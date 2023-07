DA MARIO GOMEZ A FULLKRUG: PER IL MERCATO TORNA DI MODA LA BUNDESLIGA

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, ATTACCO: AI VIOLA PROPOSTO FÜLLKRUG DEL WERDER Nome nuovo per il mercato della Fiorentina, nello specifico in attacco: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it nelle ultime ore sarebbe stato portato all’attenzione dell’area tecnica (dunque sarebbe un profilo “proposto” e non espressamente... Nome nuovo per il mercato della Fiorentina, nello specifico in attacco: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it nelle ultime ore sarebbe stato portato all’attenzione dell’area tecnica (dunque sarebbe un profilo “proposto” e non espressamente... NOTIZIE DI FV JUVE, MEDIAZIONE CON LA UEFA: POSSIBILE MAXI-MULTA Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, proseguono le mediazioni della Juventus per ridurre al massimo se non annullare, trasformando il tutto in una maxi-multa, la possibile esclusione dalle manifestazioni internazionali. Questa una delle... Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, proseguono le mediazioni della Juventus per ridurre al massimo se non annullare, trasformando il tutto in una maxi-multa, la possibile esclusione dalle manifestazioni internazionali. Questa una delle... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi