DA KOUAMÉ A SALAH ED HEGAZY, IN MEZZO ALLE POLEMICHE: SI APRE IL SIPARIO SULLA COPPA D'AFRICA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Più dell’Europeo e persino del Mondiale. La Coppa d’Africa sta per dare alla luce la sua 34esima edizione, molte di più del torneo del nostro continente e anche della Coppa del Mondo. Un trofeo spesso bistrattato da tifosi, addetti ai lavori o appassionati che siano, e da sempre oggetto di una delle più grandi diatribe del mondo del pallone. “Quante volte la giocano questa Coppa d’Africa?” - detto in tono anche un po’ scocciato - si sente spesso dire. La cadenza biennale dà modo a tifosi e soprattutto club di lamentarsi, con i propri giocatori che partono nel bel mezzo della stagione (dei 630 convocati a questa Coppa d’Africa ben 410 sono tesserati in club europei) per un periodo che può durare, tra finale del torneo e tempo di rientro, anche quasi un paio di mesi. Polemiche che però, seppur mosse dalle società verso la FIFA, non hanno mai portato novità. I voti dei 54 Paesi africani significano tanto dalle parti di Zurigo, specie in tempi di elezioni, e scagliarsi contro il calendario di una coppa che è proibitivo giocare d’estate causa temperature, a chi comanda in FIFA non porterebbe altro che problemi provenienti dal continente nero.

Tornado all’edizione di quest’anno, inizialmente prevista d’estate e poi slittata ancora all’inverno, seguirà lo stesso format del nostro Europeo. Sei gironi da quattro squadre, le prime due e le quattro migliori terze vanno agli ottavi, da cui parte l’eliminazione diretta. Una coppa che, come al solito, già nei giorni che ne precedono l’inizio ha fatto discutere tra varie vicissitudini: dall’atterraggio di emergenza dopo solo nove minuti di volo del Gambia - dove si è sfiorato il patatrac - al ct del Senegal Aliou Cissé che non percepisce stipendio dallo scorso giugno, fino al drone posto sopra gli allenamenti della nazionale algerina. Per non parlare di Guelor Kanga Kaku, centrocampista del Gabon la cui data di nascita risulta essere il 1° settembre 1990 quando la scomparsa della madre è datata 1986. E via discorrendo se ne potrebbero elencare altre ancora.

La Serie A fornirà al torneo 16 giocatori, tra i quali Christian Kouamé, portabandiera della Fiorentina e protagonista di una squadra, la Costa d’Avorio, che seppur non possa più contare sulla sua generazione d’orata (sono finiti gli anni dei Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho...) si candida ad essere una delle favorite, essendo pure il Paese ospitante. In salsa viola, parlando delle regine del tabellone, si può menzionare il Marocco dell’ex Amrabat, prima africana semifinalista ad un Mondiale ma con tanti elementi che non arrivano in grande spolvero all’appuntamento. Altra menzione la merita l’Egitto, spinto più che mai da un altro ex Fiorentina non da poco, tale Momo Salah (compagine in cui figura anche Ahmed Hegazy). E ancora la Nigeria, priva di ex viola ma con un reparto d’attacco tra i migliori al mondo; il Senegal campione uscente... tutte formazioni che faranno divertire chi vorrà sintonizzarsi su Sportitalia da oggi (la fase a gironi termina il 24 gennaio e si gioca alle 15, alle 18 e alle 21) all’11 febbraio, in un torneo il cui seguito non è mai stato alto per le ragioni sopra elencate, ma che mette pur sempre in campo alcuni dei principali calciatori al mondo.