DA ISCO A YOUNG: GLI SVINCOLATI MIGLIORI IN GIRO PER IL MONDO

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sarebbe la prima volta che la Fiorentina porta a casa un giocatore svincolato. Il mercato dei senza contratto è duro, complicato ma a volte anche ricco di soddisfazioni per chi magari non si potrebbe permettere un ingaggio adeguato nel caso dovesse pagare anche il cartellino. Così, come ogni anno, i vari club hanno cominciato ad intavolare trattative tra di loro ma anche a valutare cosa offre il mercato di chi, volente o nolente, si trova senza squadra.

Anche quest'anno l'offerta è ricca e varia, si va dall'ormai ex talento colombiano James Rodriguez, uno de pezzi più pregiati nonostante una carriera in declino, all'ex obiettivo di mercato Isco, liberato dal Siviglia. Entrambi classe '92. Poi si va su profili o meno conosciuti o meno di spessore, come il trequartista brasiliano Pyerre, ex Gremio, o l'ala Preciado con passaporto comunitario, o ancora il difensore centrale Eddie Segura reduce dall'esperienza in USA.

Venendo a vecchie, ma neanche troppo, conoscenze nostrane, c'è quel Filip Djuricic che in passato piaceva molto ad Italiano e che ora si è liberato dalla Sampdoria. Così come ricorderete Maksimovic, ex Napoli, o Bruno Peres, ex Roma. Punta di sicura esperienza è il tedesco Max Kruse, per il ruolo di terzino potrebbe tornare utile invece Danny Rose.

Altri profili succosi sono quelli che lasceranno i loro club tra una settimana, alla scadenza del contratto il 30 giugno: c'è Eden Hazard, ma anche Sergio Ramos, Ashley Young o De Gea, che però a differenza degli altri ha una trattativa in corso con il Manchester United. O ancora Jonathan Bamba, vecchio obiettivo della Fiorentina. Volendo si potrebbe tentare un clamoroso ritorno in Europa di Iniesta dopo l'esperienza in Giappone, anche se è in trattativa con l'Argentinos Juniors, oppure il difensore Mangala.

Tutti profili che potrebbero fare al caso della Fiorentina così come lo fu per Ribery oppure ancora di più per Bonaventura, forse l'operazione più riuscita dell'era Commisso: arrivato a zero, ora è il leader della squadra viola.

Svincolati "di lusso" ancora liberi

James Rodriguez

Isco

Hazard

Sergio Ramos

Iniesta

Ashley Young

Bamba

Eddie Segura

Pyerre

Preciado

Djuricic

Maksimovic

Manaj

Bruno Peres

Danny Rose

Max Kruse

Taider

Mangala