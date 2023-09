DA HAZARD E LINGARD AL PAPU E PEREYRA: GLI SVINCOLATI MIGLIORI NEL PANORAMA INTERNAZIONALE

FirenzeViola.it

Il calciomercato italiano si è chiuso da tre giorni. Restano però ancora aperte diverse finestre in giro per il mondo, come Arabia Saudita, Turchia e Portogallo su tutte. Ad ogni modo i club di Serie A possono ancora tesserare nuovi calciatori, attingendo dalla lista svincolati. In passato la Fiorentina ha dimostrato che dall'elenco dei giocatori senza contratto si può trovare l'occasione giusta (vedi Bonaventura e più recentemente Yerry Mina). Da questo punto di vista, il panorama internazionale è decisamente ricco, con nomi anche altisonanti.

Tra i nomi top ci sono sicuramente quelli dei portiere De Gea e l'ex nerazzurro Handanovic, poi Jesse Lingard, senza dimenticare Eden Hazard e Javier Pastore. Tra gli svincolati di lusso ci finiscono anche alcun i giocatori noti al nostro calcio come Roberto Pereyra (che però potrebbe tornare all'Udinese) e il Papu Gomez che ha risolto il suo contratto con il Siviglia. Tra i difensori si segnala Phil Jones, 31enne che ha lasciato il Manchester United, l'ex Arsenal Mustafi, l'ex Torino Nkoulou, il 25enne Tuanzebe e l'ex Bayern Jerome Boateng.

A centrocampo i profili più allettanti, oltre al già citato Pereyra, sono quelli di Nainggolan, Xeka (ultima stagione al Rennes), Yann M'Vila dopo l'esperienza all'Olympiakos, il brasiliano Luiz Gustavo e infine Karim Bellarabi. Tra i trequartisti e gli esterni d'attacco sono ancora svincolati i due italiani Sansone e Soriano, due ex accostamenti viola come Ben Arfa e Jesé Rodriguez, il 28 enne El Ghazi (l'anno scorso al PSV), e il 27enne Idrissi, lasciato senza contratto dal Siviglia.

Davanti come terminali offensivi è ancora senza squadra l'ex giocatore del Valencia Santi Mina, l'ex Marsiglia André Ayew e l'ex Barcellona Aleix Vidal. Inoltre non mancano alcune vecchie conoscenze della Serie A come Belfodil, Zaza e Felipe Caicedo. Invece, tra le vecchie conoscenze della Fiorentina sono ancora senza contratto Dalbert, Stevan Jovetic (ad un passo dall'Olympiakos), Eysseric, Benassi, Malcuit e Camporese.