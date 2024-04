DA GENOVA AL GENOA, COSA È CAMBIATO: SOGNI, AMBIZIONI E MERCATO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sabato 19 agosto 2023, prima giornata di campionato, Genoa-Fiorentina 1-4. I viola, tornati in campo per la prima volta dopo la delusione di Praga, iniziarono al meglio la loro stagione contro i rossoblu di Gilardino, alla prima gara in Serie A. In un Marassi tutto esaurito per il ritorno in massima serie del Grifone, i ragazzi di Italiano conquistarono i tre punti grazie ad una super prestazione. A finire sul tabellino dei marcatori furono Biraghi, Bonaventura, Nico Gonzalez e Mandragora, ma fu tutta la squadra, con il debuttante Kayode in primis, a fornire una prestazione di livello assoluto.

La Fiorentina, che ancora doveva iniziare il suo percorso in Conference League con la doppia sfida nei preliminari contro il Rapid Vienna, ambiva in campionato a lottarsi un posto nell'Europa dei grandi e nelle coppe a ripetere, magari cambiando il finale, il percorso della passata stagione. Oggi, quasi otto mesi dopo, come è cambiata la stagione viola?

OBIETTIVO COPPE E RIMONTA IN CAMPIONATO

A causa di un 2024 con solo due vittorie in campionato le speranze viola di lottarsi un posto in Champions League, nonostante la possibilità per l'Italia di avere cinque squadre qualificate, sembrano ormai svanite. I gigliati sono infatti distanti dodici punti dal quinto posto occupato dalla Roma. L'obiettivo per Biraghi e compagni nelle restanti otto partite(sette più il recupero contro l'Atalanta) sarà quello di tentare una rimonta, dal decimo posto attuale, verso un piazzamento nelle coppe.

È ancora viva invece per i ragazzi di Italiano la speranza di tornare a disputare le finali di Coppa Italia e Conference League. I viola sono in vantaggio, grazie alla vittoria per 1-0 del Franchi, nel doppio confronto in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. In Conference League invece i gigliati, dopo lo 0-0 dell'andata contro il Viktoria Plzen, si giocheranno al Franchi la possibilità di andare in semifinale. L'obiettivo di tutti, squadra e società, è quello di provare a vincere un trofeo da dedicare alla memoria del compianto Joe Barone.

PRIMA GUDMUNDSSON POI GILARDINO, GLI INCROCI DI MERCATO CON IL GENOA

Se a Marassi come centravanti aveva giocato Nzola titolare con Beltran, arrivato da poco a Firenze, subentrato nel finale, lunedì invece a guidare l'attacco viola ci sarà, come di consueto da inizio febbraio, Belotti con l'argentino nel ruolo di trequartista. Il Gallo è stato il principale acquisto del mercato di gennaio viola, anche se Italiano aveva chiesto a più riprese un esterno offensivo. L'obiettivo della dirigenza gigliata era quello di provare a portare in Toscana Albert Gudmundsson, ma le alte richieste del club rossoblu, circa 30 milioni, hanno fatto tramontare i sogni viola.

Se ad agosto era un allenatore promettente che, dopo la gavetta nelle serie minori e un'esperienza ottima in Serie B, era pronto ad esordire in massima serie, adesso invece Gilardino è un tecnico cercato da tante squadre. Così per la prossima stagione, visto il quasi certo addio di Vincenzo Italiano, la Fiorentina sembra aver messo nel mirino l'allenatore biellese come possibile candidato alla panchina viola. Vedremo come andrà a finire, intanto lunedì al Franchi, stadio che l'ha visto esultare varie volte da giocatore con la maglia della Fiorentina, Gilardino sederà per la prima volta in panchina sì ma da avversario.