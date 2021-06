DA DRAGOWSKI A LIROLA, TORNANO I NODI DA SCIOGLIERE

Non c'è dubbio che le ultime settimane abbiano visto le idee della Fiorentina mutare con una certa sistematicità. L'improvvisa rottura con Gennaro Gattuso, in particolare, (ri)propone una buona fetta di nodi da sciogliere in relazione alle prospettive di alcuni giocatori viola che con il tecnico calabrese avrebbero avuto già in mente o quasi il loro da farsi. In particolare si è tornati punto e capo su Bartlomiej Dragowski, il cui futuro con l'eventuale innesto dell'allenatore Vincenzo Italiano torna nuovamente in forse, mentre fino a una settimana fa sembrava certo della permanenza in riva all'Arno. Oggi le attenzioni del club di viale Fanti si sono infatti spostate su Mattia Perin.

C'è poi Pol Lirola, sempre più volenteroso di continuare la sua avventura in Francia, al Marsiglia, al contrario di quanto sarebbe accaduto prima del "Gattuso-out". Non per nulla i dirigenti viola sono al lavoro per cercare di portare al Franchi Davide Zappacosta. Regna l'incertezza anche su Franck Ribery, che si sarebbe dovuto chiarire con Gattuso riguardo al ruolo ma che, certamente, non avrebbe nutrito dubbi sulla propria volontà di proseguire a Firenze. Infine Dusan Vlahovic, sul quale la Juventus ha mostrato interesse negli ultimi tempi e che, con la metamorfosi della direzione tecnica gigliata, non è escluso valuti magari una nuova destinazione. Tutto sarà più chiaro a panchina assegnata.