DA CHRISTENSEN A PARISI: CHI SPERA DAL 1' COL LECCE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la Fiorentina è già tempo di voltare pagina dopo la sconfitta di Vienna. Non solo perché la qualificazione resta aperta con il ritorno settimana prossima al Franchi, ma soprattutto perché tra due giorni sarà di nuovo tempo di giocare stavolta in campionato. Davanti ci sarà il Lecce dei "fiorentini" Baroni e Mencucci, oltre ovviamente a Corvino. Una squadra capace di battere la Lazio all'esordio e per questo ancora più temibile.

Italiano dovrà dunque tornare al suo vecchio mantra del turnover, lasciato da parte tra Genoa e Rapid Vienna dove l'undici iniziale è cambiato per un solo elemento (Dodo al posto di Kayode). Al Franchi i cambi attesi saranno decisamente di più e dovrebbe essere l'occasione anche per vedere all'opera dall'inizio qualche altro nuovo acquisto.

Uno su tutti Fabiano Parisi, atteso dalla prima ufficiale da titolare per far rifiatare capitan Biraghi e potersi mettere in mostra magari anche in vista del ritorno di Conference League. Il primo colpo estivo ha giocato solo qualche minuto nel finale della partita contro il Genoa e scalpita per imporsi anche in maglia viola.

Probabile che possa esordire anche Christensen in porta, così che il nuovo portiere possa cominciare ad entrare nelle rotazioni di Italiano anche se l'ostacolo della lingua ancora lo tiene molto indietro nelle gerarchie. A centrocampo spera Infantino, magari per dare un po' di riposo a Bonaventura, mentre davanti Beltran è avanti su Nzola per una maglia dall'inizio.

Capitolo a parte Abdelhamid Sabiri. L'ex Sampdoria non è stato convocato per Vienna e va registrato qualche piccolo scricchiolio già dopo qualche settimana in viola. Con la speranza di aver già superato la contusione che lo ha tenuto lontano dalla trasferta di Conference, Sabiri spera di poter mettere minuti e tornare ad incidere in Serie A.