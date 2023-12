DA CABRAL A RANIERI, DA BARAK A BELTRAN: IL 2023 IN 10 IMMAGINI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

365 giorni possono sembrare molti di più se ti chiami Fiorentina e in un anno solare sei arrivata a giocare 64 partite ufficiali, hai giocato due finali perdendole, hai cambiato il tuo centrocampo e il tuo attacco in estate e alla fine dell'anno ti ritrovi dopo tantissimo tempo al quarto posto al termine del girone d'andata (manca solo il Sassuolo per il giro di boa). Un anno pieno di soddisfazioni ma anche di delusioni cocenti per la squadra viola in grado comunque di essere protagonista in Italia e in Europa per tutto il 2023, e questo è il primo grande obiettivo raggiunto da Italiano. Un anno iniziato con la rete di Cabral contro il Monza e finito con quella di Ranieri contro il Torino. Nel mezzo un po' di tutto, andiamo a vedere i 10 momenti salienti del 2023 in salsa viola.

1. Arthur Cabral segna contro il Monza

Sembra l'inizio di una nuova era per la Fiorentina: il primo gol del 2023 lo segna Arthur Cabral con una rete di potenza, un tiro che trafigge il Monza e fa sognare il popolo viola che spera di aver finalmente trovato l'attaccante. Poi il Monza pareggia, il brasiliano fa ancora qualche mese tra alti e bassi ma alla fine saluterà in estate. La botta di destro contro il Monza resterà comunque, per sempre, il primo dei 109 gol di un 2023 da record.

2. Il mercato di gennaio: arrivano Brekalo, Sabiri e Sirigu

Un gennaio dimesso per tutto il calcio italiano, la Fiorentina non fa eccezione anche se alla fine risulta il club che ha speso di più con gli arrivi di Sabiri, Brekalo, Sirigu e il riscatto di Barak. Alla fine nessuno dei nuovi acquisti riuscirà ad incidere, con Sirigu che ha avuto anche un grosso problema al tendine d'achille.

3. Il gol di Antonin Barak a Basilea

È probabilmente il momento più emozionante del 2023 in salsa viola. La partita contro il Basilea è un'altalena di emozioni con i viola chiamati a ribaltare lo 0-1 del Franchi. Ci riescono con un Nico Gonzalez straripante, poi il dramma finale concluso da Barak che al 129' manda la Viola in paradiso e a Praga per la finale di Conference League.

4. La finale di Coppa Italia a Roma

È la prima delle due finali, l'attesa a Firenze è tanta e all'OIimpico lo spettacolo è pazzesco, con i 30mila viola che espongono una coreografia spettacolare. L'inizio fa ben sperare, con il gol di Nico Gonzalez che manda in visibilio la Fiorentina prima della rimonta dell'Inter che alla fine porterà a casa il trofeo nonostante le occasioni di Jovic nel finale. La prima amarezza viene comunque accolta con favore, perché l'obiettivo diventa Praga.

5. La finale di Conference League a Praga.

Eccola qui, la finale che tutta Firenze aspetta con trepidante attesa. A Praga dopo la rete iniziale del West Ham tutto sembra pendere a favore dei viola, che pareggiano con Bonaventura facendo impazzire i 5mila dell'Eden Area, poi gestiscono la gara. A tempo scaduto la doccia fredda che nessun tifoso viola dimenticherà, con Bowen che trafigge Terracciano e i londinesi che vincono il trofeo.

6. L'addio di Arthur Cabral: va al Benfica

Sembrava improbabile ad inizio calciomercato, alla fine diventa realtà. Dopo un anno e mezzo a Firenze, Arthur Cabral lascia la Fiorentina e saluta in direzione Lisbona per andare a vestire la maglia del Benfica. Un saluto raccolto in esclusiva da Firenzeviola.it, nel quale l'attaccante brasiliano ha mostrato tutta l'emozione e per certi versi la delusione di non essere riuscito a dare di più. La Fiorentina incassa 25 milioni e si prepara ad investire sul mercato.





7. L'arrivo di Lucas Beltran dal River Plate

È per certi versi l'altra faccia dell'addio di Cabral. La Fiorentina chiude il colpo con il River Plate prendendo uno degli attaccanti più in vista in Europa, soffiandolo alla concorrenza e in particolare alla Roma che tenta anche un inserimento last-minute che fa vacillare l'affare. Alla fine il Vikingo è viola e sbarca a Firenze in agosto.

8. L'arrivo di Arthur dalla Juventus

È il fiore all'occhiello della campagna acquisti estivi della Fiorentina. Arthur Melo arriva in prestito dalla Juventus dopo un lungo lavoro di convincimento da parte del club e del tecnico Vincenzo Italiano che è entusiasta di poter accogliere un calciatore che in passato ha vestito le maglie di Liverpool e Barcellona. A fine 2023 risulta un'idea vincente.

9. L'addio di Sofyan Amrabat

Alla fine si conclude la telenovela dell'estate relativa a Sofyan Amrabat. A poche ore dalla chiusura del mercato arriva il trasferimento al Manchester United in prestito con diritto di riscatto, con la Fiorentina che si libera di un calciatore ormai ai margini del progetto e fa realizzare il sogno del centrocampista marocchino che aveva spinto per i red devils fin da gennaio.

10. Luca Ranieri segna l'ultimo gol dell'anno contro il Torino

È l'epilogo di un anno sulle montagne russe. Un gol all'83' per guadagnare il quarto posto in classifica e far esplodere di gioia un Franchi gremito. Lo stesso calciatore che aveva regalato, solo qualche settimana fa, gli ottavi di finale di Conference League con una rete contro il Ferencvaros. Uno dei protagonisti principali del 2023 della Fiorentina.