DA BIANCO A DUNCAN, FINO A KOUAMÉ E SOTTIL: CERCASI SPAZIO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Probabilmente ai tifosi viola non stuzzica più di tanto l’appetito, avendo la testa proiettata su traguardi più ambiziosi, ma la gara di Torino è per la Fiorentina un appuntamento che pesa molto nella corsa all’ottavo posto, dichiarato l’obiettivo minimo da raggiungere dal dg viola Joe Barone.

Ciononostante, è anche vero che la squadra arriverà in Piemonte con le scorie della faticosa vittoria di giovedì a Basilea, dalla quale ha fatto rientro solo ieri a mezzogiorno, e ha svolto un solo allenamento per preparare la partita (stamani). Dunque, sommando stanchezza e fatiche accumulate in Europa alla finale di Coppa Italia in programma solo tre giorni dopo, è facile pensare che Vincenzo Italiano possa offrire un’opportunità per giocare a chi giovedì è rimasto fuori, oppure a chi in quest’ultimo periodo ha messo meno minuti nelle gambe, dando quindi respiro a coloro che hanno compiuto l’impresa in terra svizzera.

E allora ecco che reclamano una maglia da titolare Alfred Duncan e Alessandro Bianco (che buona parte della tifoseria ha voglia di vedere all’opera con più costanza), a maggior ragione vista l’assenza dai convocati di Sofyan Amrabat. Stesso discorso per Antonin Barak: sulle ali dell’entusiasmo per il gol vittoria di Basilea, il ceco può candidarsi per il posto da trequartista/mezzala (in base al modulo che il tecnico adotterà), considerando anche la squalifica di Bonaventura e i 120 minuti disputati da Castrovilli contro gli elvetici.

Interessante sarà anche vedere le scelte di Italiano per il reparto offensivo. Cabral potrebbe rifiatare, aprendo quindi le porte dell’attacco a uno tra Luka Jovic e Christian Kouame, partito titolare proprio domenica scorsa con l’Udinese al posto del brasiliano. Non fa parte dei convocati neanche Gonzalez, motivo per cui uno tra Sottil e Saponara reclama una maglia, visti anche gli zero minuti giocati giovedì sera. Discorso al quale si unisce anche Ikone (che però in Svizzera ha giocato uno spezzone).