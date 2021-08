DA BERARDI AL TERZINO: AL VIA LA "SETTIMANA FIORENTINA"

Il mercato è entrato ufficialmente nella "settimana Fiorentina" ovvero l'ultima valida per le trattative e che negli ultimi anni è stata caratterizzata dalle molte operazioni portate a compimento dal club viola. Oggi arriverà l'ufficialità di Lucas Torreira, arrivato ieri per le visite e pronto per iniziare ad allenarsi con la sua nuova squadra. Dopo due anni di rincorsa, Pradè ha portato a casa il suo acquisto e Italiano avrà così il suo "play".

Ma ovviamente siamo solo all'inizio di una settimana di passione per i tifosi della Fiorentina e di lavoro per i dirigenti. Con l'arrivo di Torreira potrebbe partire Amrabat, con Napoli e Atalanta molto interessati. Ma anche Duncan è tra i partenti, senza considerare che è già partito uno come Lirola che ha portato in dote diversi milioni ma che ha anche aperto una voragine sulla destra. Stryger Larsen, Celik e Munoz i nomi caldi, con l'esterno dell'Udinese tornato recentemente in pole anche perché fortemente intrigato dall'ipotesi viola.

Anche in attacco è tutto aperto, visto che l'addio di Kouamé e la necessità di aggiungere un esterno sono da giorni motivi di lavoro per Pradè, Barone e Burdisso. Inutile negare che il sogno si chiama Berardi: carissimo a livello di prezzo ma nome che effettivamente permetterebbe alla squadra di fare un grande salto di qualità. Anche per il ruolo di vice Vlahovic qualcosa si muove, visto che Cabral del Basilea non è un nome fatto a caso.

Di carne al fuoco ce n'è eccome e la Fiorentina è pronta a gettarsi anima e corpo in quella che potrebbe trasformarsi in una settimana "da Dio" per una rosa che con poche mosse, potrebbe davvero prendere una piega diversa rispetto a quanto prospettato dalle ultime settimane di trattative.