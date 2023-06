DA BENASSI A KOKORIN: QUALE FUTURO PER I RIENTRI DAI PRESTITI?

La stagione della Fiorentina è ormai finita, ma la dirigenza viola è già al lavoro in vista del prossimo anno e sono in corso le prime valutazioni sui diversi elementi presenti in rosa. Tra le tante questioni da analizzare c’è anche quella in merito ai calciatori che rientreranno a Firenze dopo le esperienze in prestito.

Partendo dalla difesa i difensori che torneranno sulle rive dell’Arno sono in diversi. Jacob Rasmussen, come annunciato dallo stesso Feyenoord tramite un comunicato, non sarà riscattato dagli olandesi. Per il classe ‘97, però, il periodo a Firenze è destinato ad essere molto breve: nel suo futuro c’è un nuovo prestito se non addirittura una cessione a titolo definitivo. Per quanto riguarda i giovani Filippo Frison, Eduard Dutu e Christian Dalle Mura, anche loro sono indirizzati verso una nuova esperienza lontano dai colori viola, Lega Pro per i primi due e Serie B per l’ultimo. L’unico che sembra avere il potenziale giusto per giocarsela in prima squadra, sembra essere Niccolò Pierozzi. Dopo l’ottima stagione alla Reggina, infatti, il terzino fiorentino dovrebbe prendere il posto di Lorenzo Venuti nel ruolo di vice Dodô. Si va verso un altro prestito in B, invece, per il gemello Edoardo.

Anche a centrocampo i calciatori che torneranno in viola non sono pochi. Marco Benassi a Cremona ha disputato 19 partite e con la retrocessione in Serie B è da escludere una sua permanenza in grigiorosso. L’ex Torino piace e non poco al Genoa, che, dopo averci provato l’anno scorso, potrebbe fare un nuovo assalto forte della promozione in A. Su Toni Fruk vale lo stesso discorso di Rasmussen, dopo l’annata al Gorica il croato lascerà Firenze in prestito, se non a titolo definitivo, per una nuova esperienza magari sempre nel campionato del suo paese. Passaggio veloce a Firenze, prima di una nuova esperienza in prestito, per Giovanni Corradini, Destiny Egharevba, Vittorio Agostinelli, e Mattia Fiorini.

Il reparto offensivo è probabilmente quello su cui la società viola sta facendo il maggior numero di valutazioni e le punte rientranti dai prestiti non mancano. Aleksandr Kokorin a Cipro sembra essersi ritrovato con 13 gol e 6 assist, ma resta difficile immaginarsi il russo ancora in maglia viola a settembre e l’Aris Limassol è già al lavoro per riuscire ad acquistarlo a titolo definitivo anche se l'attaccante punta a rientrare alla svelta nel calcio che conta. Samuele Spalluto e Gabriele Gori non hanno brillato rispettivamente a Novara e Reggina: solo due gol il primo e tre reti il secondo. Complicata, quindi, una loro permanenza nel capoluogo toscano. Discorso diverso, invece, per Louis Munteanu. L'attaccante rumeno questa stagione ha collezionato 27 presenze segnando 10 reti e realizzando 6 assist. Joe Barone, nell’ultima conferenza stampa di Commisso, lo ha citato e proprio per questo non è da escludere che possa giocarsi le proprie carte in ritiro.