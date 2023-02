D'AGOSTINO A FV: "C. ITALIA? VIOLA, PUOI VINCERLA: ECCO PERCHÉ. BARAK VERAMENTE FORTE"

Per commentare le principali tematiche in casa Fiorentina, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva Gaetano D'Agostino, ex centrocampista viola. Queste le sue parole, con la Coppa Italia in primo piano: "La Fiorentina deve credere alla Coppa Italia. Perché detto sinceramente, tutto si poteva pensare tranne che la Cremonese potesse battere, in trasferta, sia Napoli che Roma. Pur sapendo che quella di Ballardini sia una squadra ostica, la Fiorentina deve provare ad andare in finale. Ha tutte le carte in regola anche per vincerla".

Quanto ha inciso il cambio di modulo di Italiano nelle ultime partite?

"Il cambio di modulo, il ritorno al 4-3-3, ha sicuramente giovato alla squadra. Adesso la Fiorentina è una squadra più imprevedibile che riesce a trovare più linee di passaggio. Anche gli esterni adesso vedono maggiormente la porta, vedi Nico Gonzalez contro la Lazio, per esempio. Oppure anche Ikoné contro il Torino nell'ultima partita".

Riguardo Barak? È sottovalutato come giocatore?

"Barak è un giocatore veramente forte. Lo ha dimostrato a Verona e sono sicuro lo farà anche a Firenze, perché i giocatori di qualità alla fine vengono sempre fuori. Lui conosce bene il campionato italiano, anche se rispetto a Verona, gioca in un altro modo. Nel momento in cui Barak farà vedere tutto il suo potenziale, sono sicuro che farà la differenza".