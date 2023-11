CUKARICKI-FIORENTINA 0-1, RIVIVI IL LIVE DI FV

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato

97' - FINITAAAAAA!!! La Fiorentina batte il Cukaricki per 1-0 e resta alla guida del girone guadagnando anzi terreno sulle avversarie che hanno invece pareggiato per 1-1

96' - Christensen guadagna secondi preziosi rallentando il rinvio ma la Fiorentina non ne approfitta.

95' - Momento di pressione del Cukaricki poi Singh atterra Pierozzi che cercava di ripartire: giallo per il giocatore serbo

94' - Fiorentina gestisce la palla poi Arthur prova ad inserirsi ma viene atterrato: punizione guadagnata

91' - Retropassaggio rischioso di Ranieri per Christensen, per fortuna il portiere anticipa l'avverario e sbroglia via.

90' - CONCESSI 6 MINUTI DI RECUPERO

86' - Punizione del Cukaricki sulla sinistra che può risultare pericolosa, Ranieri sbroglia e allontana la palla in avanti.

85' - Il cambio lo fa il Cukaricki: dentro Singh per Kovac! Pierozzi, curato a bordocampo, rientra fortunatamente in campo

85' - PIEROZZI A TERRA! Gioco fermo perché il terzino saltando in alto è caduto male ma Italiano ha finito i cambi

84' - CAMBIO VIOLA! Ora il cambio c'è davvero: Mandragora non ce la fa e lo sostituisce Arthur!

83' - GIALLO PER PARISI! Il terzino perde tempo e l'arbitro lo ammonisce. Nel frattempo Arthur è pronto ad entrare per Mandragora che zoppica. Ma il tecnico vuole capire bene la situazione

80' - Cambio per il Cukaricki: entra Miladinovic per Ndiaye. Mandragora nel frattempo si è rialzato

79' - INFORTUNIO MANDRAGORA! Gioco fermo con il giocatore a terra

78' - OCCASIONE! Dall'angolo Milenkovic prova l'inzuccata ma colpisce un avversario. La Fiorentina per fortuna, dopo un lungo letargo, dà la sensazione di esserci di nuovo

77' -OCCASIONE VIOLA! Brekalo si gira centralmente imbeccato da Sottil, si distende il portiere!

73' - Batti e ribatti da una fascia all'altra per buttare poi il pallone al centro per Kouame anticipato. Palla ancora ai viola con Bonaventura che prova un tiro in porta senza però azzeccare la traiettoria, larga a sinistra.

72' - CAMBIO VIOLA! Esce Nzola che ha trasformato il rigore in avvio di gara ed entra Kouame

70' - PAPERA DI CHRISTENSEN! Dall'angolo il pallone passa tra le mani del portiere viola, per fortuna della Fiorentina gli avversari nessun serbo ne ha approfittato.

69' - Punizione dalla distanza, Ranieri mette in angolo

67' - Due cambi per il Cukaricki: Jovanovic per Vranjes e Cvetkovic per Ivanovic

65' - La Fiorentina fa girare la palla ma al momento di tirare in porta non c'è l'affondo decisivo

62' - OCCASIONE VIOLA! Palla servita da Bonaventura per Nzola che però viene anticipato dal portiere.

61' - Ndiaye reclama un pallone ma l'ultimo tocco per l'arbitro è il suo.

59' - Pierozzi arrivato quasi al limite dell'area prova il tiro in porta, la traiettoria è di poco fuori. Buona l'intenzione!

57' - Tiro di Sottil, parato!

55' - Ecco i cambi: escono Biraghi, Duncan ed Ikoné per lasciare posto, come detto, a Parisi, Mandragora e Brekalo

53' - TRE CAMBI VIOLA PRONTI! A bordo campo ci sono Mandragora, Brekalo e Parisi.

52' - OCCASIONISSIMA PER IL CUKARICKI! Ndiaye salta Ranieri e crossa ma per fortuna Kovac spara fuori da ottima posizione! Pericolo scampato

50' - Il Cukaricki ci crede ed è salito, per fortuna i serbi non sono precisi e c'è rimessa laterale di Biraghi

49 - CECK!! Per un eventuale fallo al limite dell'area di Pierozzi su Sunday, ma è tutto regolare

47' - Sottil prova a scattare in contropiede con Nikocevic che lo ferma fallosamente: ammonito

46' - RIPARTITI!!

------------------------------------------------------

45' +4 - FINE DEL PRIMO TEMPO. Decide il gol di Nzola su rigore: 0-1 conquistato e trasformato all'8'. Poi i ritmi si sono abbassati e le emozioni sono state poche.

45 + 3 - Scambio Biraghi-Sottil poi la palla viene tenuta dai viola fino a Bonaventura che tira il tiro dal limite trovando l'angolo. Sullo sviluppo Duncan trova un secondo calcio 'angolo ma Ikoné manda lontano e l'arbitro fischia la fine del primo tempo

45' - 4 MINUTI DI RECUPERO

44' - GIALLO PER BIRAGHI! Sunday prova a scattare in contropiede e Biraghi lo ferma con le cattive, subito ammonito.

43' - La Fiorentina addormenta la partita tenendo il ritmo basso.

40' - Giallo per Sunday che trattiene da dietro Ranieri prendendolo quasi per il collo della maglietta.

38' - Il Cukaricki approfitta della rimessa laterale per provare il tiro dalla distanza di Kovac ma il pallone si perde sul fondo.

37' - Momento di stanca della partita, con il Cukaricki che prova a salire. Sunday scappa via alla difesa, con Milenkovic fermo a guardare, e si scontra con Christensen che rimane a terra.

35' - Angolo guadagnato da Duncan pericoloso con un inserimento, la Fiorentina non approfitta però dello sviluppo del corner.

34' - OCCASIONE CUKARICKI! Primo tiro in porta dei serbi con Sunday che impegna Christensen rimasto a guardare fino a quel momneto.

30' - Gioco fermo per soccorrere Ndiaye che si è infortunato

28' - OCCASIONE! Ranieri prova l'incursione in area ma si scontra con un avversario che trattiene fallosamente e l'arbitro fischia.

26' - Nel frattempo è stato riammesso il tifoso allontanato precedentemente.

25' - Punizione per la Fiorentina da buona punizione, Biraghi prova il suo tiro ma la palla finisce oltre la traversa.

22' - Lo speaker legge l'annuncio contro i cori razzisti. E' stato allontanato un tifoso per qualche espressione razzista nei confronti di Ndiaye. Ma non proviene dalla zona dello stadio dove ci sono i viola.

20' - Momento di stop: Ndiaye reclama per qualche offesa e l'arbitro chiede aiuto per verificare se c'è stata qualche parola di troppo nei suoi confronti. Poi dopo due minuti fa riprendere il gioco.

19' - Ndiaye fugge ancora sulla sinistra ma Ranieri gli strappa ancora una volta il pallone.

18' - Bello spunto di Sottil che scatta sulla fascia e si accentra per poi scaricare sul compagno ma Vranjes anticipa in angolo. Sullo sviluppo però riparte il Cukaricki

15' - Punizione guadagnata sulla sinistra da Sottil: prova il tiro a giro ma la palla esce.

13' - Milenkovic ferma con le cattive l'avversario che chiede il cartellino mimando che è il secondo fallo.

12' - Ndiaye prova ad involarsi sulla fasciasinistra viola, Ranieri gli strappa la palla.

11' - Fiorentina sempre nell'area avversaria, Nzola cade a terra ma stavolta l'arbitro lascia correre.

8' - GOOOOL GOOOOL GOLLLL!! Nzola segna il suo primo gol in una competizione europea, portando in vantaggio la Fiorentina grazie al rigore da lui stesso guadagnato.

7- Ceck finito! Rigore assegnato. Sul dischetto va lo stesso Nzola!

5' - C'è un controllo al Var. Ndiaye rimedia anche un cartellino giallo per proteste.

5' -RIGORE PER LA FIORENTINA!!! Nzola lanciato da dietro s'invola in area e viene atterrato da Filipovic.

2' - La Fiorentina inizia subito a fare la partita, palla in avanti ma Nzola non riesce a tenere la palla e guadagna solo rimessa.

1' - PARTITA AL VIA! E' iniziata Cukaricki-Fiorentina!

Alle 18.45 fischio d'inizio per Cukaricki-Fiorentina, quarta partita del girone F di Conference, allo stadio Dubočica di Leskovac. Al giro di boa del girone occorre difendere, contro il fanalino di coda serbo ancora a zero punti, la prima posizione ottenuta grazie alla differenza reti, visto che come i viola anche Ferencvaros e Genk sono a quota 5 punti. Firenzeviola vi offre la cronaca testuale della partita in tempo reale, a cura di Luciana Magistrato. Queste intanto le formazioni.

CUKARICKI (4-2-3-1): Filipovic; Nikcevic, Vranjes, Kovacevic, Tosic; Stankovic, Sissoko; Ivanovic, Kovac, Ndiaye; Adetunji. A disp.: Belic, Serafimovic, Jovanovic, Rogan, Vranjes, Jankovic, Docic, Tomovic, Singh, Miladinovic, Adzic, Cvetkovic. All.: Igor Matic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; M. Lopez, Duncan; Ikone, Bonaventura, Sottil; Nzola. A disp.: Terracciano, Martinelli, Parisi, Quarta, Comuzzo, Mina, Amatucci, Infantino, Barak, Arthur, Mandragora, Gonzalez, Brekalo, Kouame. All.: Vincenzo Italiano.