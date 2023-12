CROAZIA CHIAMA BREKALO, I VIOLA IL BELGIO: SPIFFERI DI MERCATO

FirenzeViola.it

Campo e non solo. All’ordine del giorno in casa Fiorentina non si parla solo di calcio giocato: con la squadra di Italiano che si accinge ad affrontare il Monza, non si placano gli spifferi del mercato, prossimo ormai all’apertura della sessione invernale. A dieci giorni dall’inizio delle trattative, non è un mistero che la società viola sia alla ricerca di un esterno d’attacco in grado di incrementare il bottino realizzativo della squadra.

Da parecchio tempo gli uomini mercato di Commisso sono al lavoro con i propri scout per supervisionare il parco esterni che offre il panorama italiano e soprattutto quello europeo, e ora, a maggior ragione dopo l’infortunio di Nico Gonzalez, la ricerca si fa sempre più fitta. Ci sarà da capire però se un eventuale innesto comporterà, com’è probabile che sia, il sacrificio di uno degli attuali elementi offensivi di Italiano. A tal proposito sono emerse oggi indiscrezioni che vorrebbero la Dinamo Zagabria fortemente interessata a Josip Brekalo (LEGGI QUI), stuzzicato dall’idea di tornare nel club in cui è cresciuto per ritrovare minuti e gol nell’anno che porta agli Europei, che l’ex Torino vuole giocare con la Croazia.

Voci di mercato che spaziano anche sul fronte difensivo, con i colleghi dal Belgio che vogliono la Fiorentina sulle tracce di Joël Schingtienne (QUA I DETTAGLI), difensore classe 2002 dell'OH Leuven. Anche in questo caso, non è una novità che il pacchetto difensori dei viola palesi l’assenza di almeno un altro centrale (quantomeno a livello numerico), con Mina ancora poco impiegato anche per problemi muscolari e quindi, spesso, con Italiano che si ritrova ad avere solo tre centrali sempre a disposizione. A Monza mancherà Quarta causa influenza, in un altro reparto che nel mese di gennaio - assieme al già citato esterno offensivo - potrebbe portare cambiamenti alla corte di Italiano.