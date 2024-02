COUNTDOWN LISTE: IN SERIE A PUÒ TORNARE CASTRO. MA IN UEFA CI SARÀ UN ESCLUSO

FirenzeViola.it

Le 23:59 di oggi non serviranno soltanto per fare il bilancio finale su quanto sarà emerso dal confronto di questa sera tra Lecce e Fiorentina ma saranno anche il termine ultimo entro il quale la società viola dovrà comunicare alla Lega e alla Uefa la lista ufficiale (la famigerata "lista dei 25" che poi di 25, come vedremo, non sarà) degli elementi che potranno prendere parte a tutti gli impegni della seconda parte di stagione (campionato, Coppa Italia e Conference). Il numero ridotto di mosse, sia in entrata che in uscita, portate a termine durante la finestra di compravendite di gennaio non è destinato a modificare più di tanto l'elenco dei giocatori che erano già stati comunicati a inizio settembre ma, se non altro, dovrebbe comportare (almeno in Serie A) il reintegro di Gaetano Castrovilli, che si allena da qualche giorno in gruppo e che, nonostante il contratto in scadenza, è stato nominato la scorsa settimana dal dg Barone come una delle pedine prossime al rientro. E dunque, probabilmente, all'inserimento in lista (ma la decisione finale, anche in virtù di rapporti non idilliaci nei mesi scorsi, spetta solo al club).

In Serie A, con le partenze di Mina, Pierozzi, Dalle Mura e Brekalo e l'arrivo di Faraoni e Belotti, l'elenco dei calciatori utilizzabili è rimasto pressoché invariato: questo perché il colombiano e il croato hanno liberato due slot nella sezione dei "17 liberi" (parte fondamentale nella lista dei 25) che sono stati a loro volta riempiti da l'ex Verona e dal Gallo, mentre l'addio dei due prodotti del settore giovanile, inseriti nell'elenco degli Under-22 (graduatoria senza limiti e separata da quella dei 25), non ha avuto alcun effetto. Complici le cessioni last-minute di settembre di Kokorin e Sabiri, la Fiorentina - fino al 31 dicembre scorso - poteva già vantare due posti scoperti all'interno della voce dei "17 liberi" e dunque, con il possibile reintegro di Castrovilli, i viola hanno chiuso il mercato di gennaio con addirittura un posto vuoto in lista. Ad oggi - ma siamo in attesa dell'ufficialità - l'elenco che dovrebbe comunicare il club di Commisso alla Lega prevede sedici giocatori "liberi", quattro formati in Italia e due cresciuti nel vivaio (i soliti Sottil e Ranieri).

Discorso molto diverso per ciò che riguarda la lista Uefa, dove il termine ultimo per presentare l'elenco resta fissato anche in questo caso alle 23:59 di oggi se pur con direttive più specifiche e stringenti che - lo diciamo subito - obbligherà la Fiorentina a operare una scelta. Per i tornei internazionali, infatti, le squadre che partecipano agli ottavi di finale potranno iscrivere al massimo tre nuovi giocatori (in Serie A invece non esiste limite ai cambi) togliendone altrettanti dall'elenco comunicato a settembre ma, a differenza del campionato italiano, gli Under-22 non cresciuti nel club (nel caso di ACF, Infantino e Beltran) occupano un posto nell'elenco dei 17 "liberi". Pertanto, essendo già a settembre questa voce del tutto completa, con gli addii di Mina e Brekalo solo due tra Belotti, Castrovilli e Faraoni potranno essere inseriti in lista e partecipare alla Conference: uno verrà "tagliato" (ovviamente dovesse esserci l'esclusione a sorpresa di qualcuno - Dodo? - potrebbero essere tutti inseriti). Ricordiamo inoltre che in Uefa esistono due liste: la lista A (costituita da 25 elementi) e la lista B (che deve essere consegnata alla vigilia di ogni partita entro le 24 e dove vengono inseriti invece i giocatori nati dal 1° gennaio 2001 in avanti e formati nella società).

POSSIBILE LISTA PER LA SERIE A

17 LIBERI

Arthur

Barak

Belotti

Castrovilli

Christensen

Dodo

Duncan

Faraoni

Gonzalez

Ikoné

Kouame

Lopez

Martinez Quarta

Milenkovic

Nzola

Parisi

1 posto libero

FORMATI IN ITALIA

Mandragora

Bonaventura

Biraghi

Terracciano

FORMATI NEL CLUB

Ranieri

Sottil

2 posti liberi

LISTA UNDER-22

Beltran

Comuzzo

Kayode

Infantino

Martinelli

Vannucchi

POSSIBILE LISTA PER LA UEFA

17 LIBERI

Arthur

Barak

Beltran

Christensen

Dodo

Duncan

Gonzalez

Ikoné

Infantino

Kouame

Lopez

Martinez Quarta

Milenkovic

Nzola

Parisi

+ 2 a scelta tra Belotti, Castrovilli e Faraoni

FORMATI IN ITALIA

Biraghi

Bonaventura

Mandragora

Terracciano

FORMATI NEL CLUB

Ranieri

Sottil

2 posti liberi

LISTA B

Comuzzo

Kayode

Martinelli

Vannucchi

+ altri giovani a scelta in un numero indefinito