COSA MANCA PER IL MIGLIOR INIZIO NELLA STORIA DELLA FIORENTINA: IL CONFRONTO NELL'ERA DEI 3 PUNTI

Fonte: Ha collaborato Niccolò Righi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Se giocare e vincere nel calcio fosse semplice come montare un mobile, Vincenzo Italiano e la Fiorentina starebbero studiando il manuale d'istruzioni in questi giorni di preparazione alla partita con l'Empoli. Perché la squadra viola ha la possibilità di mettere un segno indelebile nella storia del club: in caso di vittoria contro gli azzurri, si tratterebbe del miglior inizio di sempre per la Fiorentina.

Come mostrano tutti i numeri raccolti da Firenzeviola in calce all'articolo sui punti dopo 8 partite, soltanto due volte la Fiorentina aveva fatto meglio: nel 1998-99 con Trapattoni in panchina e nel 2015-16 con Paulo Sousa. Ma c'è di più, perché entrambe le volte alla nona giornata è arrivata una sconfitta, nel primo caso contro il Piacenza (ma la Fiorentina restò comunque prima in classifica) e nel secondo contro la Roma.

Per questo anche in caso di malaugurato pareggio al Franchi lunedì prossimo, la Fiorentina di Italiano potrebbe comunque eguagliare il record di punti dopo 9 giornate. Tutti gli scongiuri del caso sono concessi, ma l'occasione è ghiotta nella settimana di pausa prima di iniziare un altro tour de force. Ecco tutti i dati:

Migliori 5 inizi della storia della Fiorentina.

1998-99 - 18 punti dopo 8 partite - sconfitta al 9° turno 4-2 vs. Piacenza

2015-16 - 18 pt - sconfitta al 9° turno vs. Roma

2023-24 - 17 pt - Fiorentina-Empoli al 9° turno da giocare

2007-08 - 16 pt - pareggio al 9° turno vs. Genoa

2008-09 - 16 pt - pareggio al 9° turno vs. Inter

Tutti gli inizi nell'era dei tre punti

1994-95 - 15 punti dopo 8 partite

1995-96 - 15 punti

1996-97 - 10 pt

1997-98 - 11 pt

1998-99 - 18pt

1999-00 - 9 pt

2000-01 - 11 pt

2001-02 - 7 pt

2004-05 - 10 pt

2005-06 - 16 pt

2006-07 -15 pt

2007-08 - 16 pt (nessuna sconfitta)

2008-09 - 16 pt

2009-10 - 15 pt

2010-11 - 8 pt

2011-12 - 10 pt

2012-13 - 12 pt

2013-14 - 15 pt

2014-15 - 10 pt

2015-16 - 18 pt

2016-17 - 9 pt

2017-18 - 10 pt

2018-19 - 13 pt

2019-20 - 12 pt

2020-21 - 8 pt

2021-22 - 12 pt

2022-23 - 9 pt

2023-24 - 17 pt