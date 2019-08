CORSI A FV, COLPITO DA COMMISSO. DA OGGI INIZIERÀ COLLABORAZIONE VIOLA-EMPOLI

Giornata di appuntamenti per il ds della Fiorentina Daniele Pradè e Joe Barone. Tra i vari dirigenti e procuratori che si sono incontrati con la dirigenza viola, c'è stato un incontro anche con il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi. L'argomento principale del colloquio è stata la situazione del terzino Kevin Diks. L'Empoli, infatti, che aveva il prestito del giocatore per un altro anno, ha rinunciato al giocatore che si accaserà invece in Danimarca. La redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il presidente dell'Empoli.

Come è andato l'incontro con la dirigenza della Fiorentina?

"Sono uscito da questo colloquio con i viola molto contento. Mi è piaciuto veramente tanto il presidente Rocco Commisso. Ho avuto una bella impressione di lui proprio perché ha un modo giusto di gestire una società di calcio come la Fiorentina".

Possiamo aspettarci una collaborazione tra i viola e Empoli?

"Assolutamente sì. Anche l'Empoli può trarre vantaggi da una società come la Fiorentina. Da oggi inizierà certamente questa collaborazione perché mi è piaciuto tantissimo Commisso ma anche Joe Barone. Ero venuto qua per parlare di Diks che andrà però in Danimarca. Sono molto soddisfatto di questo incontro con la Fiorentina".