CORSA CONTRO IL TEMPO

Nonostante tutto, il calciomercato della Fiorentina è più vivo che mai. Le dichiarazioni di Daniele Pradè nella conferenza stampa andata in scena ieri hanno rappresentato una doccia fredda per i tifosi gigliati, carichi di speranza dopo il ritorno ad una campagna acquisti finalmente di livello. E, seppure la sensazione è che effettivamente il fronte Rodrigo De Paul si sia alquanto complicato soprattutto tenendo presente la convinzione delle parole del ds, nelle ultime ore si sono riaccese due piste di mercato le quali in sala stampa non sono state effettivamente escluse con la stessa fermezza utilizzata per il giocatore dell'Udinese.

Il riferimento è a Matteo Politano, dell'Inter, e a Pedro, del Fluminense. Niente di così semplice o immediato, ma i ruoli in questione - in particolare quello ricoperto dal brasiliano - sono ad oggi più che necessari alla causa viola. Per il nerazzurro, via libera di Antonio Conte permettendo, sarebbero pronti 30 milioni di euro (cifra tra l'altro non così distante da quella finora discussa con l'Udinese per De Paul), mentre per il promettente centravanti classe '97 potrebbe profilarsi un prestito oneroso a 3 milioni con obbligo di riscatto fissato invece a 15. Vedremo, quel che è certo è che i movimenti in casa Fiorentina sono tutt'altro che chiusi.