COPPA D'AFRICA, KOUAME OGGI SALUTA FIRENZE (IN ATTESA DEL RINNOVO), NZOLA PENSA SOLO VIOLA

Kouame lascia Firenze oggi volando verso la Coppa d'Africa, Nzola resta ancora un rebus nonostante il suo nome sia inserito tra i convocati. E' questa la situazione a 15 giorni dall'inizio della Coppa continentale. L'ivoriano è il primo a salutare anche perché la sua nazionale è il paese ospitante di questa edizione, che aprirà il 13 gennaio contro la Guinea-Bissau. Ieri sera Kouame è stato protagonista di una buona gara visto che in attacco alla fine è stato l'unico a creare qualche problema alla difesa avversaria, anche se il match winner alla fine è stato un difensore. Poi, così come allenatore e compagni, è andato a festeggiare e arringare i tifosi sotto la curva cantando i cori viola insieme a loro. Un coinvolgimento che dimostra quanto il giocatore sia ormai legato alla squadra. I discorsi già avviati per il rinnovo slittano dunque a dopo questo importante appuntamento per la sua carriera. Mesi importanti dunque in cui i risultati del club e quelli della Costa d'Avorio s'intrecciano e peseranno anche sul suo contratto sul quale c'è tuttora l'opzione per un altro anno. Un'opzione obbligatoria per non farlo svincolare in estate che comporta però uno scatto di ingaggio che forse porterà le due parti a spalmarlo su più anni. I discorsi proseguiranno al ritorno del giocatore. Per lui un momento speciale anche dal punto di vista personale con il matrimonio di alcuni giorni fa a Palazzo Vecchio.

Per quanto riguarda Nzola la squadra viola vola anche senza i suoi gol, ancora troppo pochi, ma il giocatore ha scelto di rimanere a lavorare con il club, rifiutando di andare in Coppa. Per ora il suo nome è ancora nella lista dei convocati dell'Angola che inizierà a giocare il 15 gennaio contro l'Algeria. Il giocatore ha già comunicato a tutti la sua volontà di non rispondere alla convocazione e "la diplomazia" è al lavoro perché la Federazione non inizi un braccio di ferro che può portare anche ad una squalifica. Certo è che, a ben vedere quanto succede (ed è successo anche in passato) per quanto riguarda le altre nazionali ed anche altre leghe, Nzola non è il primo giocatore né l'ultimo a rinunciare alla Coppa d'Africa; soprattutto in Premier sono tante le rinunce. Ovvio che anche eventuali prese di posizione non saranno così immediate ma c'è ancora tempo per sostituire il suo nome visto che le federazioni possono modificarle fino al 3 gennaio. Nzola, non convocato per un anno dall'Angola, preferisce godersi questo momento d'oro con la Fiorentina e concentrarsi sul primo trofeo della sua carriera, la Supercoppa, oltre agli altri obiettivi viola.