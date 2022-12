CONTINUA LA PREPARAZIONE AL CAMPIONATO, DOMANI BARAK E KOUAME IN GRUPPO, NICO...

Mentre continua inesorabilmente il mondiale 2022 targato Qatar, la Fiorentina percorre parallelamente la sua strada in direzione campionato, cercando di arrivarci con la migliore preparazione possibile per risalire la classifica dopo un difficile inizio. Con la sconfitta della Serbia contro la Svizzera, anche Jovic e Milenkovic hanno terminato la loro esperienza internazionale lasciando i soli Zurkowski, ancora mai schierato dal ct Michniewicz, e Amrabat, protagonista del suo Marocco, agli ottavi di finale a sognare il massimo trofeo.

Allontanandoci di 5500 chilometri da Doha, i viola oggi si stanno godendo il proprio giorno di riposo e torneranno domani in campo per preparare il secondo test amichevole dei 7 programmati dove affronteranno i boliviani dell'Always Ready. Tra le novità gradite a mister Italiano c'è sicuramente il rientro in campo di due pedine chiavi come Barak e Kouame, che hanno goduto di una settimana in più di ferie viste le amichevoli giocate prima del mondiale con la propria nazionale. L'attaccante ivoriano è stata in assoluta la sorpresa in positivo della Fiorentina di questa prima fase di stagione, da partente sicuro a titolare nel 80% delle partite (14 presenze con 2 reti e 2 assist). Il centrocampista ex Verona invece è partito a rilento ma il cambio tattico con l'introduzione di una "sottopunta" può permettere al ceco di guadagnare qualche metro in avanti ed avere più libertà di movimento, lo dimostra l'ottima prestazione condita con un gol contro il Milan. Per quanto riguarda i due giocatori serbi, il loro rientro a Firenze è fissato per il 12 dicembre, toccherà ad Italiano far dimenticare loro la delusione mondiale.

Per quanto riguarda il ritorno nel capoluogo toscano di Gonzalez bisogna attendere altre 24 ore, l'attaccante argentino rientrerà martedì 6 Dicembre dall'Argentina dove stava sostenendo la propri nazione e continuerà la sua riabilitazione dall'infortunio subito con la Seleccion.