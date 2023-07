CONFERME, ESUBERI, ATTESE E APECAR: L'INIZIO DI UNA NUOVA ERA

Letteralmente l’inizio di una nuova Era. È questo ciò che sta accadendo all’interno del Viola Park. La Fiorentina di Vincenzo Italiano, fin dalle 7:30 di questa mattina, si è ritrovata all’interno del nuovissimo centro sportivo gigliato per effettuare i primi test medici/fisici e la prima seduta di allenamento. Volti distesi e sorrisi, anche per chi, al momento, rimane un po’ fuori dagli schemi della Fiorentina. Tra questi Kokorin (qui sotto l’immagine del suo arrivo). I giocatori impegnati con le rispettive nazionali (Amrabat, Barak, Gonzalez, Kouame, Milenkovic, Amatucci e Kayode) arriveranno al Viola Park la prossima settimana. Nel frattempo, però, a livello di leadership, volti importanti si sono già palesati: capitan Biraghi e Bonaventura. Presente anche Castrovilli, con il nodo rinnovo da sciogliere il prima possibile. Primo allenamento, a tutti gli effetti, in maglia viola per Sabiri, già ieri, insieme a Vincenzo Italiano, in visita al Viola Park. In questi giorni e settimane di lavoro, che per il momento rimarranno a porte chiuse, si cercherà di trovare alcune conferme (Pierozzi come vide Dodò, ad esempio) e, soprattutto, si aspetterà Parisi. Le visite mediche del terzino italiano sono previste per venerdì.

La scritta fuori dal Viola Park (LEGGI QUI) rimane per il momento coperta, ma Rocco Commisso, ai canali ufficiali del club, ha voluto augurare a tutta la squadra il proprio benvenuto nella nuova casa viola: “Abbiamo messo a vostra disposizione un Centro Sportivo che è sicuramente un’eccellenza dal punto di vista di strutture, servizi e tecnologia non soltanto in Italia, ma anche a livello mondiale”.

Curioso e divertente siparietto con Joe Barone a bordo della nuova Apecar a tinte viola ha fatto il giro del Viola Park. Qui sotto potrete trovare tutte le immagini e i video raccolti dai nostri inviati riguardanti questa prima, storica, mattinata al Viola Park.