CONFERENCE, SORTEGGIO PLAYOFF: RISCHIO OSASUNA, BESIKTAS E TWENTE. IL QUADRO COMPLETO

La Fiorentina rientra tra le teste di serie ed evita Eintracht, Aston Villa e Lille, ma al playoff di Conference League rischia comunque di trovare avversarie ostiche come Osasuna, Besiktas (dell'ex Rebic) o Twente (in quello che sarebbe un incredibile replay della sfida di dodici mesi fa).

Ma andiamo con ordine. Si è chiuso il 2° turno preliminare di Conference League e dunque si è definito il quadro delle sfide del 3° turno preliminare (andata 10 agosto, ritorno 17 agosto). Ma la Fiorentina attende il sorteggio di lunedì prossimo, 7 agosto (ore 14), quando conoscerà l’abbinamento dei playoff, ultimo ostacolo prima della fase a gironi. Il sorteggio, come lo scorso anno, avviene prima della disputa delle partite del 3° turno preliminare, per le quali sarà considerato il coefficiente della squadra migliore.

I viola, grazie a un coefficiente quinquennale di 20 punti (interamente frutto della scorsa stagione) rientreranno per un soffio nell’urna delle teste di serie, nella quale ci sono le 17 squadre (o partite) con miglior coefficiente: ci sono le temibili rappresentanti tedesca (Eintracht Francoforte), francese (Lille) e inglese (Aston Villa), ma anche squadre insidiose come Bruges, Fenerbahçe e AZ Alkmaar (che dovranno poi però ancora giocare il 3° turno preliminare) e le due perdenti del 3° turno preliminare di Europa League (Olympiacos o Genk e Slavia Praga o Dnipro).

La Fiorentina sarà accoppiata dunque a una delle 17 palline inserite nell’urna delle non teste di serie. Fra queste lo spauracchio è sicuramente l’Osasuna (7a nella scorsa Liga spagnola), da evitare anche il Besiktas e magari anche i portoghesi dell’Arouca o i norvegesi del Rosenborg. Potrebbero esserci poi tre replay della scorsa Conference: contro il Lech Poznan o il Twente (che sarà impegnato contro il Riga FC, cugini dell’RFS Riga che affrontò i viola nel girone) o gli Hearts (impegnati proprio col Rosenborg). Niente rivincita invece col Basilea, eliminato a sopresa dai kazaki del Tobol. Le insidie, insomma, non mancano. È anche vero però che i viola potrebbero trovarsi contro squadre kazake o cipriote, slovacche o bielorusse che sulla carta sono decisamente inferiori.

Il sorteggio di lunedì determinerà anche quale squadra giocherà l’andata in casa e quale in trasferta. Le sfide dei playoff si giocheranno il 24 agosto (andata) e il 31 agosto (ritorno) a cavallo della 2a giornata di campionato (Fiorentina-Lecce domenica 27/8 ore 18:30) e negli ultimi giorni del calciomercato estivo.

Ecco l’elenco completo delle due urne del percorso ‘piazzate’ (tra parentesi il coefficiente della squadra migliore)

TESTE DI SERIE

- Eintracht Francoforte (GER) (77.000)

- vinc. Bruges (BEL) (54.000) - Akureyri (ISL)

- perdente Slavia Praga (CZE) (52.000) - Dnipro-1 (UKR)

- vinc. Santa Coloma (AND) - AZ Alkmaar (NED) (47.500)

- perdente Olympiacos (GRE) (39.000) - Genk (BEL)

- vinc. AA Gent (BEL) (37.500) - Pogoń Stettino (POL)

- vinc. Aris Salonicco (GRE) vs Dynamo Kyiv (UKR) (35.000)

- vinc. Fenerbahçe (TUR) (30.000) vs Maribor (SVN)

- Lille OSC (FRA) (30.000)

- vinc. Omonia Nicosia (CYP) vs Midtjylland (DEN) (25.500)

- vinc. Sabah (AZE) - Partizan Belgrado (SRB) (25.500)

- vinc. Hajduk Spalato (CRO) - PAOK Salonicco (GRE) (25.000)

- vinc. AEK Larnaca (CYP) - Maccabi Tel Aviv (ISR) (24.000)

- vinc. Viktoria Plzeň (CZE) (22.000) - Gzira United (MLT)

- Aston Villa (ENG) (21.914)

- Fiorentina (ITA) (20.000)

- vinc. Bodø/Glimt (NOR) (20.000) - Pyunik (ARM)

NON TESTE DI SERIE

- vinc. Lech Poznań (POL) (19.000) - Spartak Trnava (SVK)

- Osasuna (ESP) (18.599)

- vinc. Rapid Vienna (AUT) (18.500) - Debrecen (HUN)

- vinc. Hapoel Beer-Sheva (ISR) (17.000) - Levski Sofia (BUL)

- vinc. Dila Gori (GEO) - APOEL Nicosia (CYP) (14.500)

- vinc. Beşiktaş (TUR) (14.000) - Neftçi Baku (AZE)

- vinc. Twente (NED) (11.980) - Riga FC (LVA)

- vinc. B36 Tórshavn (FRO) - Rijeka (CRO) (11.500)

- vinc. Arouca (POR) (11.243) - Brann Bergen (NOR)

- vinc. FCSB (ROU) (11.00) - Nordsjælland (DEN)

- vinc. Legia Varsavia (POL) (11.000) - Austria Vienna (AUT)

- vinc. Rosenborg (NOR) (11.000) - Heart of Midlothian (SCO)

- vinc. Adana Demirspor (TUR) - Osijek (CRO) (8.000)

- vinc. Hibernian (SCO) (7.280) - Lucerna (SUI)

- vinc. Tobol Kostanay (KAZ) (6.500) - Derry City (IRL)

- vinc. Sepsi Sfantu Gheorghe (ROU) (4.100) - Aktobe (KAZ)

- vinc. Celje (SVN) (2.500) - Neman Grodno (BLR)