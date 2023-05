CONFERENCE, EUROPA LEAGUE O IL NULLA CON ANCHE LA SUPERCOPPA: LE STRADE DELLA FIORENTINA 23/24

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Scorre la clessidra che segna il tempo mancante all’ultima giornata di campionato, quando la Fiorentina se la vedrà col Sassuolo nel match del venerdì sera. Una partita spartiacque per il futuro viola, ancora tutto da scrivere in termini di competizioni. La squadra di Italiano, infatti, se fosse una macchina, in questo momento si troverebbe di fronte a una strada a tre corsie, tutte con diverse destinazioni: una senza Europa, una (forse) con la Conference e una con l’Europa League. Sono i tre tipi di stagione cui i viola possono andare incontro l’anno prossimo, in base ai verdetti che daranno a breve la Serie A e la finale di Praga.

Con l’ottavo posto in campionato e una squalifica della Juventus dalla UEFA, senza però vincere la finale del 7 giugno, la Fiorentina si ritroverebbe a giocare nuovamente la Conference League. Mentre un trionfo col West Ham garantirebbe l’accesso a priori alla prossima Europa League. Ma senza l’ottavo piazzamento in Serie A e tornando a mani vuote da Praga, i viola si ritroverebbero senza alcuna competizione europea per il 2023/24.

Un triplice scenario che spalanca tre diverse stagioni da affrontare e tre diversi modi di impostare la campagna acquisti. È chiaro, infatti, che la dirigenza viola attenderà l’8 giugno per capire come costruire la prossima Fiorentina, perché un conto è preparare una rosa per affrontare solo gli impegni nazionali, un conto è prepararla anche per le manifestazioni continentali. E in questo caso, come si nota la differenza tra l’Europa League e la Champions, stessa cosa si può dire tra la Conference e la ex Coppa UEFA.

Discorso che non riguarda solo il mercato, ma anche il taglio del nastro della stagione e di conseguenza la scelta di tempi e luoghi degli impegni estivi, dal ritiro alle tournée (qualora ce ne fossero) o amichevoli. Il tutto in un’annata in cui la Serie A subirà alcuni cambiamenti di date, con un solo turno infrasettimanale e l’aggiunta dei match nei weekend del 23 e 30 dicembre (quest’ultimo senza la Fiorentina, poiché impegnata nella Supercoppa Italiana che partirà il 4 e 5 gennaio con le semifinali fino alla finale dell’8) che elimineranno la sosta invernale. La Serie A alzerà il sipario il 20 agosto, i preliminari di Conference (in cui si ritroverebbe la Fiorentina, come quest'anno, qualora partecipasse) sono in programma il 24 e 31 agosto, mentre la fase a gironi di Europa League (perché vincendo a Praga la Fiorentina andrebbe direttamente lì) partirà il 21 settembre.

Ogni stagione andrebbe strutturata e preparata in un modo diverso, ancora pochi giorni e la Fiorentina vedrà comporsi il puzzle.