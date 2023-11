FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mercato o non mercato alla Fiorentina converrà comunque camminare con le proprie gambe lungo il sentiero tracciato. Da Milano in poi Italiano ritrova una squadra che in virtù del quinto posto in classifica fa giustamente bene a sognare in grande, ma le cui difficoltà necessitano importanti revisioni per non trovarsi di fronte a eventuali delusioni.

Sotto questo profilo andrà monitorato il lavoro quotidiano di Beltran non del tutto recuperato e comunque in forse anche per sabato, ma anche quello di chi rientrerà con ritardo come gli argentini Nico Gonzalez e Quarta. Difficile immaginare stravolgimenti, anche tattici, molto più semplice che Italiano si presenti alla ripartenza del campionato là dove aveva lasciato, con una copertura comunque parsa maggiore.

Dall’altra parte il tecnico viola si troverà di fronte un Pioli la cui posizione si è capovolta nel giro di poco, da leader e trascinatore dello scudetto di due stagioni fa a principale imputato nella crisi di gioco e risultati dell’ultimo mese. Un duello a distanza con vista sulla classifica europea, sperando che alla fine sia Italiano a confermare la sua escalation piuttosto che Pioli abile a tirarsi fuori da una brutta situazione.