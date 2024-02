CON LA LAZIO PER RIPARTIRE, PAROLA D'ORDINE GESTIONE: SERVE IL MIGLIOR ARTHUR

FirenzeViola.it

La partita con la Lazio inaugurerà un tour de force fondamentale per il futuro della Fiorentina in cui il 7 e il 14 marzo vanno ad inserirsi anche le due partite di Conference. E la prossima settimana, le due gare ravvicinate (lunedì Lazio al Franchi-sabato trasferta a Torino) serviranno a capire se la Fiorentina può confermarsi intanto come settima sorella perché significherebbe mettersi dietro le due squadre con cui ora compete la squadra viola per il gradino più basso dell'Europa. Questo è il primo passo fondamentale da compiere. I successivi risultati con Roma, Atalanta e Juve diranno poi il resto.

Il calendario insomma è un crescendo di sfide che la Fiorentina deve cercare di affrontare nel migliore dei modi, gara dopo gara a partire da quella con la Lazio, recuperando i giocatori cardine della squadra. Anche oggi Italiano ha fatto le prove contro l'Under 18 eliminata dal torneo di Viareggio. Prove tattiche e di condizione in cui l'intenzione dell'allenatore è riportare in forma il metronomo del centrocampo Arthur con cui cercherà di gestire la partita con la Lazio. La prova offerta ieri sera dai biancocelesti con il Torino è quella di una squadra infatti pronta a farti sfogare in attacco per poi punirti al primo assalto.

Servirà un atteggiamento cauto e tanta concentrazione, cercando di gestire - da qui l'utilità di uno come Arthur - ma anche sfruttare le occasioni. E per quest'ultimo tassello Italiano cerca il miglior Bonaventura e un Gonzalez ancora a corto di condizione. Italiano inoltre è ancora alla ricerca dell'esterno sull'altra fascia visto che Ikoné e Sottil non danno garanzie e Kouame è stato fermato dalla malaria (basti pensare che Traorè che l'ha avuta prima di lui è stato fuori a lungo).