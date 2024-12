CON L'EMPOLI CHANCE PER MARTINELLI, QUARTA FA IL BIS. MA OCCHIO AL FATTORE PSICOLOGICO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Se Fiorentina-Inter si fosse disputata regolarmente, ipotizzare la formazione titolare di questa sera (ore 21, stadio Franchi) contro l'Empoli sarebbe stato più semplice ma dopo quanto accaduto a Edoardo Bove rimane invece difficile capire come Palladino, che non ha parlato neanche al sito ufficiale, voglia ripartire dopo lo choc avuto dai suoi giocatori. Di sicuro anche il fattore emotivo e psicologico sarà un elemento sul quale si baserà il tecnico, anche se il fatto che sia stato proprio Edoardo Bove a chiedere ai compagni di giocare questa partita può essere uno stimolo per molti, come ha sottolineato Dodo che sui social ha dedicato già la gara al centrocampista.

Ad esempio, come può sentirsi Cataldi che da domenica - quando ha fatto anche un primo soccorso a Bove a terra - ha fatto la spola tra casa, Viola Park e ospedale ininterrottamente? In porta si è parlato da tempo di una staffettadecisa tra i portieri con baby Martinelli deputato a giocare in Coppa Italia: il giovane avrà la giusta serenità a questo punto? Tutti interrogativi che si sta ponendo Palladino in queste ore.

Fatte le dovute premesse, in porta dunque Martinelli ha la sua prima chance stagionale con una difesa formata da Dodo (ballottaggio con Kayode) con Pongracic-Ranieri centrali e Biraghi a sinistra. A centrocampo potrebbe toccare proprio a Cataldi, se se la sentirà ovviamente, magari con Quarta o Mandragora. Ikoné, Beltran e Sottil dovrebbero essere i trequartisti e vedremo se Gudmundsson (convocato già con l'Inter) potrà trovare spazio in corsa al centro, mentre in attacco è più Kouame che Kean anche se con l'Inter ha giocato solo 16 minuti e dunque non è esclusa una staffetta.

FIORENTINA: Martinelli; Dodo, Pongracic, Ranieri, Biraghi; Quarta, Cataldi; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouame. All. Palladino