CON L'ATALANTA CI RIVUOLE "SAN PIETRO"

Ricomincia il campionato dei viola ricomincia il ballottaggio tra i pali: Christensen o Terracciano? L'allenatore della Fiorentina non ha ancora intenzione di scegliere un portiere titolare o comunque inamovibile, considerando il tour de force che da domenica alla prossima sosta la squadra dovrà sostenere. Italiano deve solo decidere se scegliere di volta in volta come farebbe per qualsiasi giocatore o se avvicendare i due tra campionato e Conference, con due partite ravvicinate molto difficili. Finora Terracciano ha giocato la prima stagionale con il Genoa per poi passare alle due gare del playoff di Conference, lasciando spazio al collega con Lecce e Inter appunto in campionato.

Proprio questa poteva essere la chiave di lettura anche per questo secondo ciclo di gare ma domenica quasi sicuramente a salvaguardare la porta contro una squadra ostica e dagli attaccanti in forma come quelli nerazzurri dovrebbe esserci il portiere italiano che ben conosce gli avversari. Non certo una punizione per i 4 gol presi a Milano, ben inteso, anche perché al netto degli errori si sono viste buone cose, ma la volontà di farlo ripartire con calma, magari nel girone di Conference o nelle partite successive e con un maggior affiatamento con il pacchetto dei difensori.

D'altronde proprio il tecnico in conferenza aveva parlato del danese come di un portiere ancora giovane che la Fiorentina deve far crescere. Certo è che domenica non servirà solo Terracciano, più lineare e per ora affidabile del collega, ma il miglior Terracciano, quel San Pietro che si è meritato la maglia di titolare in queste stagioni, per ripartire con il piede giusto dopo un brutto ko che fa ancora male.