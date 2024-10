COMUZZO-RANIERI, LA COPPIA INVENTATA DA PALLADINO E IL VIVAIO VIOLA AL CENTRO DELLA DIFESA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Comuzzo-Ranieri, una coppia inedita inventata da Palladino ma che sta funzionando. Per la seconda partita consecutiva in campionato il tecnico viola, schierando la difesa a 4, si è affidato a loro due come difensori centrali. Due ragazzi cresciuti nel settore giovanile viola e che sono arrivati in Prima Squadra in pianta stabile non può che essere un orgoglio e un vanto per una società come la Fiorentina che con il Viola Park ha sponsorizzato molto questa idea di far crescere i propri talenti in casa e un giorno vederli esordire e stabilizzarsi con i grandi. E con Comuzzo e Ranieri sembra esserci riuscita.

Comuzzo e la fiducia di Palladino: il 19enne scalza tutti

Pietro Comuzzo che ormai non è più una sorpresa. Lo era ad inizio stagione quando Palladino lo ha buttato nella mischia sorprendendo tutti. Ma adesso il classe 2005 è riuscito a scalzare la concorrenza e, complice anche l'infortunio di Pongracic, ha avuto tanto spazio per mettersi in mostra. Anche lui prodotto del settore giovanile viola (la Fiorentina lo ha prelevato dalle giovanili del Pordenone nel 2018) però con nessuna esperienza tra i grandi, almeno fino a quest'anno. L'allenatore viola è stato coraggioso, gli ha dato fiducia e lui lo ha ripagato nel migliore dei modi. Tra i difensori centrali della Fiorentina, con 544 minuti giocati, è il secondo con più minutaggio, proprio subito dopo Ranieri.

Ranieri e la gavetta, adesso con la fascia al braccio

Ranieri ha fatto un percorso diverso da Comuzzo. Ha fatto quella che in gergo viene chiamata la "gavetta", tra prestiti in Serie B e in Serie A, prima di restare in pianta stabile in Prima Squadra dal 2022. All'età di 25 anni ha dimostrato di essere maturato convincendo tutti, Palladino in primis, di poter essere uno dei pilastri di questa difesa. Con 8 presenze e 666 minuti disputati in stagione è il terzo giocatore viola più utilizzato dopo Dodo e Kean e il difensore centrale che ha avuto maggiore spazio. Il tecnico viola sembra aver trovato la sua coppia difensiva e la Fiorentina non può che ritenersi contenta e soddisfatta nel vedere due prodotti del suo vivaio al centro del progetto.