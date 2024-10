COMMISSO TRACCIA LA ROTTA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Torna a parlare il presidente Commisso, e l'occasione è quella del primo anno di vita del Viola Park. In occasione di una festa dedicata al centro sportivo viola, inaugurato un anno fa in questi giorni, il numero uno di casa viola traccia ancora la rotta, per l'immediato futuro e per quello a venire. Nel suo intervento Commisso non fa niente per nascondere la voglia di rivincita dopo tre finali perse durante la sua gestione, ed è chiaro che soprattutto in Europa la Fiorentina farà di tutto per rompere un tabù Conference che prosegue ininterrotto da Praga 2023 ad Atene 2024.

L'orgoglio per il Viola Park, i dubbi sullo stadio - Di certo per Commisso è un grande orgoglio poter festeggiare il primo anno di vita del Viola Park, struttura che non ha eguali in Italia e che anche a livello europeo resta un'eccellenza. Sotto questo profilo è indubbio come il presidente viola abbia dotato il club di un surplus notevole, tanto più in tempi in cui in prima squadra non mancano calciatori arrivati direttamente dal settore giovanile come Kayode o Ranieri. E' semmai sullo stadio che il presidente riferisce di problemi da risolvere, anche se la sensazione è che riguardino soprattutto la strada (condivisa con il Comune) da intraprendere per una concessione dello stadio previo intervento privato per la conclusione dei lavori.

Il mercato dietro l'angolo - E se il numero uno viola guarda avanti esprimendo la voglia di riportare in città un trofeo 23 anni dopo l'ultima volta sulla squadra di Palladino già pesano i giudizi per l'avvio di annata. Da Sottil a Ikonè fino a Beltran non mancano le delusioni ma soprattutto i rumors che riguardano potenziali obiettivi per il mercato di gennaio, almeno a giudicare dalle voci arrivate dall'Inghilterra per Kayode. Segnali di una finestra invernale in cui viola, oltre ad accogliere Valentini, dovranno valutare bene quali mosse effettuare e in quale reparto, anche perchè la rivoluzione estiva segnata da molte partenze nel gruppo storico potrebbe trovare nuovi sviluppi negli affari di gennaio.