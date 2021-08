COMMISSO È TORNATO: TRA LA FESTA E LA ROMA C'È DA RISOLVERE IL CASO VLAHOVIC

L'arrivo di Rocco Commisso in Italia è sempre molto atteso in città perché spesso il suo ritorno coincide con giorni importanti per la squadra e per il club in generale. Anche il suo sbarco a Roma, certificato questa mattina in esclusiva da FV, ha subito fatto drizzare le antenne dei tifosi che adesso, da lui, attendono una decisione chiara e definitiva sul futuro di Dusan Vlahovic.

Continuano a rimbalzare notizie di accordi più o meno prossimi con l'Atletico Madrid, club che da giorni ha fatto arrivare la propria proposta, poi rialzata almeno in un paio d'occasioni, ma la verità è che l'ultima parola spetterà giustamente al presidente viola. Al giocatore è già stato prospettato un ricchissimo prolungamento, che comprenderebbe anche un bonus alla firma oltre a 3,5 milioni di euro di parte fissa a stagione. Non certo una proposta al ribasso, ma la firma appare al momento distante.

Commisso dovrebbe restare a Marina di Gioiosa Ionica almeno fino a venerdì, poi probabilmente prevederà un viaggio a Roma per assistere all'esordio in campionato contro i giallorossi prima di fare ritorno a Firenze. Ma non è detto che in queste ore non riesca a parlare direttamente col giocatore in altri modi, anche perché il tempo che scorre non va certo a favore di un potenziale addio che nessuno a Firenze vorrebbe vedere portato a conclusione.

Tra i festeggiamenti in Calabria e la partita contro la Roma dunque, Commisso dovrà trovare il tempo per mettere un punto alla vicenda Vlahovic. In un senso o nell'altro, con la necessità per tutti, di poter voltare pagina e pensare quanto prima alla stagione ormai alle porte.