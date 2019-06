COMINCIA LA STAGIONE 2019/20: DA CHIESA A ZEKHNINI, I 44 GIOCATORI IN ROSA

Comincia il mese di luglio, comincia la stagione 2019/20 e si apre ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. I contratti potranno essere depositati da oggi a lunedì 2 settembre (ore 20): dopo l'esperimento della scorsa stagione (con la chiusura a metà agosto, alla vigilia della prima giornata), quest'anno si torna dunque all'antico e agli oltre due mesi di trattative.

Da oggi, intanto, Daniele Pradè torna ufficialmente direttore sportivo della Fiorentina. Cinque le operazione già chiuse in casa viola: gli arrivi dei difensori Terzic e Rasmussen e del centrocampista polacco Zurkowski (firmati dalla precedente gestione Corvino); e le cessioni di Norgaard (definitivo al Brentford) e Lafont (in prestito al Nantes). Inoltre sono numerose le partenze per fine prestito di giocatori che da oggi tornano alle rispettive società: Edimilson Fernandes, Pjaca, Mirallas, Gerson, Terracciano e Muriel (che il Siviglia ha già ceduto all'Atalanta).

Ma se la nuova gestione di Commisso deve ancora piazzare il primo colpo, la rosa viola si arricchisce da oggi dal ritorno dei tanti giocatori (più o meno giovani) che rientrano dai rispettivi prestiti. Oltre a Dragowski (che potrebbe essere il portiere titolare), infatti, tornano a essere tesserati viola giocatori come Thereau, Eysseric e Saponara, meteore come Schetino, Cristoforo, Zekhnini e Salifu, ma anche giovani come Venuti, Sottil, Ranieri e Gori (entrambi, questi ultimi, reduci dal Mondiale Under 20). Ragazzi da seguire e - magari - da valutare in ritiro prima di prendere decisioni affrettate.

Ad oggi sono 44 i tesserati viola, considerando i giocatori di movimento nati fino al 1999 e i tre del 2000 che hanno già esordito in prima squadra. Come ogni anno, insomma, uno dei compiti degli uomini mercato viola sarà sfoltire la rosa, anche se stavolta - almeno a luglio - avere un folto gruppo a disposizione potrebbe non essere un problema, visto che una parte dei giocatori resterà a lavorare a Moena e un'altra volerà oltreoceano per la prestigiosa International Champions Cup.

Intanto, ecco la rosa viola ad oggi 1° luglio 2019

(sono esclusi i giocatori dal 2000 in giù, ad eccezione di Ghidotti e di coloro che hanno già esordito in serie A)

PORTIERI – Michele Cerofolini (1999), Bartlomiej Dragowski (1997), Simone Ghidotti (2000).

DIFENSORI – Cristiano Biraghi (1992), Federico Ceccherini (1992), David Hancko (1997), Petko Hristov (1999), Vitor Hugo (1991), Julian Illanes (1997), Vincent Laurini (1989), Nikola Milenkovic (1997), Luca Mosti (1998), German Pezzella (1991), Pierluigi Pinto (1998), Luca Ranieri (1997), Jacob Rasmussen (1997), Aleksa Terzic (1999), Lorenzo Venuti (1995), Luca Zanon (1996).

CENTROCAMPISTI – Luzayadio Bangu (1997), Nicky Beloko (2000), Marco Benassi (1994), Gaetano Castrovilli (1997), Sebastian Cristoforo (1993), Bryan Dabo (1992), Valentin Eysseric (1992), Marco Marozzi (1999), Amidu Salifu (1992), Riccardo Saponara (1991), Andres Schetino (1994), Jordan Veretout (1993), Szymon Zurkowski (1997).

ATTACCANTI – Jaime Baez (1995), Federico Chiesa (1997), Gabriele Gori (1999), Martin Graiciar (1999), Josip Maganjic (1999), Tofol Montiel (2000), Giovanni Simeone (1995), Riccardo Sottil (1999), Cyril Thereau (1983), Mattia Trovato (1998), Dusan Vlahovic (2000), Rafik Zekhnini (1998).