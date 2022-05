COME CAMBIANO LE CORSIE PER IL 2022/23: CHI VA E CHI RIMANE

Ancora un mese e il calciomercato prenderà ufficialmente il via. Tra le aree che interessano la Fiorentina ci sono le fasce, intese in ogni senso: le corsie, sia in difesa che in attacco, sono un punto di forza del calcio di Italiano e per i dirigenti viola è una priorità fornire almeno due pedine per posto pronte al momento dell'inizio dei giochi all'allenatore. Con particolare attenzione all'attacco, dove già lo scorso anno il tecnico chiese di avere a disposizione almeno cinque elementi. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Le fasce di difesa: Biraghi e Venuti confermati, due innesti

Partendo dalla difesa e dal lato destro, l'addio di Odriozola sembra davvero inevitabile per richieste economiche del Real e ingaggio oneroso del basco. Venuti, vista anche la sua utilità ai fini delle liste UEFA, non si muoverà: i nomi più caldi ad oggi per chi lo affiancherà sono Bellanova, al netto delle attualmente esose richieste economiche del Cagliari, Geertruida del Feyenoord e Weigandt del Boca Juniors, oltre all'interesse registrato nelle ultime ore sul figlio d'arte Birindelli nella vicina Pisa. A sinistra sembra certo di una conferma anche capitan Biraghi: con la sua riserva Terzic che non ha conquistato, proverà a giocarsi una carta in ritiro il rientrante Ranieri ma pure qui il mercato può venire in soccorso. Un nome sempre piaciuto è quello di Parisi della vicina Empoli, ma è da capire lo stato attuale dei rapporti coi cugini. Presto verrà fuori qualche altro profilo.

Le fasce d'attacco: Callejon saluta, arriverà un volto nuovo

Spostandosi alle corsie offensive, l'acquisto record Gonzalez sarà elemento cardine della seconda stagione sua e di Italiano nella Fiorentina. In cerca di un rilancio, la posizione di Ikoné appare ben salda così come su Sottil attualmente non si registrano movimenti di sorta. Contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma destini diversi, per Callejon e Saponara: se lo spagnolo sarà lasciato andare senza alcun rimpianto e al suo posto arriverà un volto nuovo, mentre sul secondo c'è un accordo verbale già raggiunto (ha detto lo stesso calciatore) in attesa di ratifica. Sensazioni buone, potrebbe proseguire in viola a differenza di quanto si pensava appena un anno fa. Catalogabile o meno come esterno, Kouame rientrerà ma non sembra aver futuro a Firenze e non è un caso che sia finito al centro di voci di mercato che lo vedono coinvolto come oggetto di possibili scambi.