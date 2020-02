COLPI MANCATI

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ECCO CHI HA AVUTO LA FEBBRE IN SETTIMANA Beppe Iachini ha accennato in conferenza stampa che alcuni giocatori della Fiorentina hanno avuto problemi influenzali durante la settimana. Come raccolto da FirenzeViola.it, i giocatori alle prese con la febbre sono stati Erick Pulgar, Marco... Beppe Iachini ha accennato in conferenza stampa che alcuni giocatori della Fiorentina hanno avuto problemi influenzali durante la settimana. Come raccolto da FirenzeViola.it, i giocatori alle prese con la febbre sono stati Erick Pulgar, Marco... NOTIZIE DI FV GARRISCA AL VENTO!, ECCO LA PUNTATA ODIERNA Torna, come ogni settimana, "Garrisca al Vento!", la trasmissione sulla Fiorentina ideata e prodotta dalla redazione di Firenzeviola.it e in onda ogni venerdì su Italia7 con Lorenzo Di Benedetto e Pietro Lazzerini in studio. In questa puntata ampio spazio... Torna, come ogni settimana, "Garrisca al Vento!", la trasmissione sulla Fiorentina ideata e prodotta dalla redazione di Firenzeviola.it e in onda ogni venerdì su Italia7 con Lorenzo Di Benedetto e Pietro Lazzerini in studio. In questa puntata ampio spazio... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 Febbraio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi