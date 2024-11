COLPANI A CENTROCAMPO? L'IPOTESI È IN BALLO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella Fiorentina che oggi riprende il suo programma di allenamenti con l'obiettivo di essere al massimo domenica prossima contro il Como, Raffaele Palladino e il suo staff continuano a lavorare per riuscire a gestire al meglio le forze a disposizione in rosa in vista del tour de force che aspetta i viola nei prossimi due mesi. Tra i vari temi di discussione in ballo al Viola Park c'è anche come organizzare al meglio il centrocampo, sopperire all'assenza almeno fino a fine anno di Richardson - tornato infortunato dalla convocazione con la sua nazionale - e fare in modo che sia in campionato che in Conference la Fiorentina possa restare competitiva, anche in vista del mercato di gennaio che si prospetta di cucitura più che di ricostruzione.

Il rientro di Cataldi e il ruolo di Adli

La prima buona notizia da cui ripartire è il rientro al 100% di Danilo Cataldi, già celebrato in questi giorni da Palladino e pronto a riprendere in mano le redini del centrocampo viola già a partire da Como. Un rientro importante sia per il suddetto infortunio occorso a Richardson, sia per avere di nuovo un titolare e permettere così a qualche compagno (leggasi Adli e Bove, impiegati praticamente sempre) di riposare all'occorrenza. Anche per Adli la pausa è stata importante per riuscire a mettersi alle spalle gli acciacchi dovuti ai continui impegni, così potrà essere al massimo della forma alla ripresa, per non parlare di Bove che proprio con i ritorni al 100% dei compagni può tornare a essere un jolly anche nel ruolo di esterno.

La nuova strada porta a Colpani

Ma c'è una novità che sta prendendo piede nelle ultime settimane al Viola Park, cioè quella di considerare anche Andrea Colpani un centrocampista all'occorrenza. Le qualità dell'ex Monza sono sotto gli occhi di tutti e ha sempre giocato nel ruolo prediletto di esterno, ma con il passare delle settimane potrebbe essere impiegato anche nei tre a centrocampo, magari nelle partite in cui far rifiatare qualche centrocampista. Anche per questo le prime strategia degli uomini mercato della Fiorentina si stanno direzionando più sulla ricerca di un esterno che su quella di un centrocampo: Colpani il centrocampista può farlo e chissà che in futuro non possa essere schierato nel suo vecchio ruolo.