CLASSIFICHE A CONFRONTO: VIOLA CON LA METÀ DEI PUNTI DEL GIRONE DI ANDATA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina è decima in classifica e dopo la sconfitta contro la Juventus il 7° è finito a 5 punti di distanza, mentre il 6° posto si trova addirittura a 7 lunghezze. La corsa per un posto in Europa passando dal campionato si fa sempre più dura e la sensazione è che tutte le speranze, per dare un senso alla stagione, siano riposte nelle coppe. Nei prossimi 14 giorni la squadra di Vincenzo Italiano si giocherà il passaggio di turno di Conference League, a partire dalla gara di andata di domani contro il Viktoria Plzen, e in seguito il 14 aprile c'è in programma il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta dove i viola avranno a disposizione due risultati utili su tre.

Tornando al campionato, se si mettono a confronto le classifiche tra girone di andata e quello di ritorno è possibile vedere come la Fiorentina abbia subito una netta flessione. Se nella prime 12 giornate del girone di andata Biraghi e compagni avevano totalizzato 20 punti ed erano 5° in classifica, in quello di ritorno la musica è ben diversa. I viola hanno totalizzato solamente la metà dei punti (con una partita da recuperare) dopo le prime 12 giornate del girone di ritorno e si trovano quintultimi in questa speciale classifica. Peggio della Fiorentina hanno fatto solo Lecce con 8 punti, Frosinone con 7, Sassuolo con 6 e Salernitana con 3.

Considerando che la Fiorentina aveva chiuso il girone di andata con 33 punti al 4° posto in classifica, e che adesso mancano solamente 7 gare al termine della stagione (8 per i viola), sono ancora 24 i punti a disposizione in questo girone di ritorno. Quindi solo nel caso in cui i viola facessero bottino pieno in tutte le gare da qui alla fine del campionato, totalizzerebbero 1 punto in più del girone di andata, chiudendo a quota 77 punti. Sfida al limite dell'impossibile visto anche il calendario e il triplice impegno ancora in essere. Inevitabilmente il focus si sposta quindi sulle coppe, dove la Fiorentina a questo punto della stagione non può di certo sbagliare.

Classifica del girone di ritorno

Inter 34 (12)

Milan 29 (12)

Roma 26 (12)

Bologna 26 (12)

Atalanta 20 (11)

Napoli 20 (12)

Monza 17 (12)

Torino 17 (12)

Genoa 17 (12)

Juventus 16 (12)

Lazio 16 (12)

Empoli 15 (12)

Cagliari 15 (12)

Hellas Verona 12 (12)

Udinese 11 (12)

Fiorentina 10 (11)

Lecce 8 (12)

Frosinone 7 (12)

Sassuolo 6 (12)

Salernitana 3 (12)

Classifica del girone di andata dopo 12 giornate

Inter 31

Juventus 29

Milan 23

Napoli 21

Atalanta 20

Fiorentina 20

Roma 18

Bologna 18

Monza 17

Lazio 17

Torino 16

Frosinone 15

Genoa 14

Lecce 14

Sassuolo 12

Udinese 11

Empoli 10

Cagliari 9

Verona 8

Salernitana 5