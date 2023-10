CHRISTENSEN, NZOLA E BIRAGHI: LE INDICAZIONI DI ITALIANO

FirenzeViola.it

La giornata di vigilia di Fiorentina-Ferencvaros ha regalato alcune buone notizie e un paio di dubbi a Vincenzo Italiano che è apparso in conferenza stampa molto sereno e tranquillo in vista del cruciale impegno del Franchi. E ha dato qualche indicazione di formazione, a partire dal portiere: via definitivamente all'alternanza Serie A-Conference con Terracciano che siederà in panchina e Christensen che tornerà in campo dopo l'ultima partita giocata a Genk, esordio nel girone.

Qualche dubbio in più sulla presenza dal 1' di Biraghi, regolarmente in gruppo e arruolabile. Dalle parole di Italiano si è capita la voglia di rimettere in campo il capitano viola, resta da capire se questa volontà verrà confermata anche domani e soprattutto se il suo ritorno servirà a far riposare Parisi o Kayode.

L'altra grande indicazione di formazione è arrivata quando Italiano ha segnalato qualche problemino per Nzola dopo una botta al piede: "In funzione di domenica magari può anche recuperare - ha detto il tecnico a Sky - domani vediamo. Se il problema persisterà si schiererà un altro attaccante". Parole che fanno presagire un'altra chance dal 1' per Beltran che tornerà così alla ricerca del suo primo gol ufficiale in maglia viola.