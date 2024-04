CHI SE NE FREGA DELLA NOIA, LA FIORENTINA RESTA IN CORSA PER TUTTO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina doveva vincere ed ha vinto. Certo, insieme ai viola, ha vinto anche la noia, ma questo è un altro discorso. Italiano, un po' per scelta, un po' per qualche acciacco, ha dovuto fare a meno di diversi titolari, soprattutto in attacco. Ma con un pizzico di fantasia e grazie anche ai demeriti di una Salernitana da mesi in balia delle onde che la trasporteranno in Serie B, si è preso i tre punti che mancavano da quasi due mesi. Vincere era l'unico risultato possibile all'Arechi, anche se con il turnover selvaggio, tutto poteva succedere.

Oltre la noia - Il primo tempo è stato terrificante. Una noia che nessun tifoso di calcio si sarebbe mai meritato di dover vivere. Centinaia di passaggi inutili, qualche scatto fine a se stesso e una partita che resterà nella memoria solo per gli sbadigli provocati. La ripresa ha avuto a lungo lo stesso sapore, salvo poi risvegliarsi nel momento in cui, Italiano ha interrotto l'esperimento Barak falso nove per mandare in campo Kouame. Niente di trascendentale, sia chiaro, ma almeno un giocatore capace di fare i movimenti giusti. Come in occasione dell'1-0, ma non solo.

Tutto in gioco - Nonostante un 2024 da zona retrocessione, la Fiorentina è ancora in corsa per tutti gli obiettivi, compresa l'Europa League via campionato. Considerando anche il calendario tutt'altro che impossibile, questi tre punti acquistano ulteriore valore, incastonati in mezzo alle sfide da bollino rosso contro Atalanta e Club Brugge. La squadra di Italiano ha scelto le coppe ormai da tempo, ma visto quanto successo a Salerno, con il successo arrivato col minimo sforzo, perché non tenere viva la rincorsa in classifica?

Ora l'Atalanta - Questa vittoria arrivata trotterellando, con addirittura il redivivo Castrovilli in campo da titolare per la prima volta in stagione, ha permesso alla squadra di prendere una boccata d'ossigeno dopo settimane difficili. Mercoledì la sfida contro l'Atalanta è di quelle che possono segnare una stagione e tutta la squadra non può che avere cerchiato la data sul calendario per provare a centrare la seconda finale di Coppa Italia consecutiva. Lo hanno fatto i tifosi, che si aspettano tanto da questa complicata sfida, anche se tutti sono consapevoli di quanto sarà difficile superare Gasperini e i suoi uomini.

La carica dei big - Verso il ritorno della semifinale, la speranza è che Italiano possa riavere tutti a disposizione: da Nico Gonzalez a Bonaventura, passando per Beltran e Belotti. Questo turno di riposo avrà permesso a tutti di riprendersi dopo le tante partite dell'ultimo periodo. Un lusso che in pochi possono permettersi pur avendo ancora in ballo tutti gli obiettivi di inizio stagione. La Fiorentina dovrebbe poter contare su tutti i suoi giocatori più rappresentativi, per una notte che partirà con un minuscolo vantaggio, da difendere con le unghie e con i denti.