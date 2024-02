CHE FINE HA FATTO RE KAYO?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Lecce-Fiorentina è stata decisa da Patrick Dorgu con un perfetto inserimento e un glaciale piattone sotto la traversa. A spostare definitivamente l'equilibrio di un match schizofrenico è quindi un terzino classe 2004 proveniente dalla Primavera. Stessa età, stesso ruolo e stesso percorso di vita recente di Micheal Kayode. Ve lo ricordate? Il terzino che da neo-diciannovenne stupì tutti a fine agosto debuttando con personalità prorompente in prima squadra contro il Genoa. Da lì un exploit rapido (complice anche l'infortunio del titolare della corsia destra, Dodò): 13 presenze in Serie A, 20 in totale contando anche Coppa Italia e Conference, manifestazioni di stima anche di Luciano Spalletti e i primi ammicchi della Premier (sponda Arsenal). Sei mesi da rockstar, suggellati dalla prova di personalità, al Maradona, al cospetto di sua maestà Kvaratskhelia.

Una crescita lampo che si è però fossilizzata da inizio 2024: l'ultimo gettone per il diciannovenne piemontese risale al 18 gennaio 2024, sempre contro il Napoli di Kvaratskhelia, una prestazione decisamente meno luccicante rispetto a quella sfoderata a inizio ottobre. Nel mezzo, gli equilibri di potere della fascia destra si sono riassestati: è arrivato Marco Davide Faraoni, aka usato sicuro, sinistramente approdato a Firenze nel momento in cui le prestazioni di Kayode accennavano a un calo. C'è poi un Dodò in rampa di lancio, già rientrato in gruppo da una ventina di giorni e pronto a rientrare gradualmente nelle rotazioni di Vincenzo Italiano. Di Kayode, sia contro l'Inter che col Lecce, nemmeno traccia.

L'evoluzione recente dell'ex Primavera sembrava essere il jolly da giocare contro ogni detrattore di Italiano che sosteneva la repulsione dell'ex Spezia nell'impiegare con continuità Under 23 in campo. E invece adesso gli stessi detrattori tornano all'assalto, imputando al tecnico viola la mala gestione del talento classe 2004. È ancora troppo presto per capire se l'esiguo minutaggio dell'ultimo mese sia solo frutto di una necessità fisiologica di far rifiatare Kayo o se sotto ci sia altro, magari la volontà di aprire alla corte degli inglesi in estate. La prova del nove sulle intenzioni di staff tecnico e società ci sarà a breve. Già domenica contro il Frosinone, con la Viola reduce da una gara disastrosa anche per la prima vera gara insufficiente di Faraoni, perso in un perenne mismatch contro uno straripante Banda in una serata in cui, forse, l'esplosività di Mike sarebbe servita.