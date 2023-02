CHANCE PER LASCIARE IL SEGNO O TIRARE IL FIATO

Per le tifoserie, per trasferimenti ed episodi del passato, Juventus-Fiorentina non è mai una gara come tutte le altre, specie sponda viola. Per di più, quello di domenica sera sarà anche uno scontro diretto tra due squadre che per motivi diversi cercano di sgomitare a centro classifica e provare a rimettersi in carreggiata per la corsa all’Europa.

La Viola arriva a Torino a pochi giorni di distanza dal primo atto del doppio confronto di Conference League con il Braga. Non è quindi da escludere a priori che Vincenzo Italiano possa effettuare qualche rotazione in vista dell'impegno europeo, considerando l’importanza delle coppe per la stagione viola e, viceversa, il campionato con una classifica assai difficile da vedere con occhi ambiziosi, dato il tredicesimo posto.

A tal proposito sarà curioso vedere chi, il tecnico viola, schiererà al centro dell’attacco. Luka Jovic è la prima scelta dell’allenatore ex Spezia, anche alla luce del fatto che l’ultima gara di Cabral da titolare in Serie A, risale a Fiorentina-Sassuolo dello scorso 7 gennaio. Da lì in poi, in campionato è sempre partito il serbo dal primo minuto (ad eccezione della sconfitta interna col Torino, in cui è stato Kouamé a fare la prima punta dall'inizio).

Da vedere quindi se l’ex Real Madrid tirerà il fiato all’Allianz Stadium, in ottica dell’appuntamento col Braga in terra lusitana, o se sarà ancora lui il primo riferimento offensivo della Fiorentina ed avrà quindi una chance di lasciare il segno nell'album dei ricordi del tifoso viola. Perché si sa, fare risultato contro i bianconeri (magari segnando anche), a Firenze fa sì che la gente si ricordi di te, sempre. La stessa gente che continua a cercare i gol di colui che doveva rimpiazzare proprio chi li garantiva fino ad un anno fa, ed ora si trova dall’altra parte: Dusan Vlahovic.