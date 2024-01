CHAMPIONS VIOLA E NAZIONALE VERDEORO: I DUE OBIETTIVI DI ARTHUR PER IL 2024

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Una scommessa vinta, stravinta. In 25 presenze, con 1.629 minuti giocati e due assist realizzati, Arthur è riuscito a mettere a tacere anche i più scettici sul suo conto. Merito di mister Italiano, che ha costruito proprio intorno al centrocampista brasiliano la sua Fiorentina 3.0, riuscendo a motivarlo e metterlo al centro del suo progetto tecnico fin dall'estate. E merito ovviamente dello stesso calciatore ancora di proprietà della Juventus, che si è finalmente messo alle spalle i problemi fisici degli ultimi anni ritrovando livelli di rendimento altissimi.

"Ultima partita dell’anno. Vogliamo ancora di più nel 2024 insieme a tutti voi. Grazie come sempre!", ha scritto l'ex Barcellona su Instagram subito dopo la partita contro il Torino. Ma cosa intendeva con quel "di più"? In primis, l'obiettivo di Arthur è quello di portare la Fiorentina in Champions League, o comunque il più in alto possibile sia in campionato sia nelle varie coppe. Lo aveva detto già prima dell'inizio della stagione. "La Fiorentina oggi è in lotta per la Champions, se così dovesse essere magari la situazione riscatto potrebbe cambiare perché a quel punto il potere di spesa sarebbe superiore. Lui è felicissimo alla Fiorentina, ha trovato un ambiente consono e un allenatore adatto alle sue idee di calcio. Sta facendo rivedere il suo valore, è felice in maglia viola e per questo non escludiamo niente, anche se c'è una problematica legata all'alto stipendio del giocatore. La disponibilità del ragazzo sarà comunque totale per provare a discutere di questa storia a fine stagione", ha confermato in una recente intervista anche il suo agente Federico Pastorello aprendo alla sua permanenza in caso di Champions.

Dal punto di vista personale, dopo aver ritrovato la miglior versione di sé stesso in Serie A, Arthur punta invece a riprendersi in pianta stabile anche la Nazionale verdeoro. L'ultima chiamata del Brasile nei suoi confronti è arrivata addirittura il 3 marzo 2022 con appena 13 minuti giocati contro la Bolivia nelle qualificazioni al Mondiale. Un'astinenza davvero troppo lunga per uno dei migliori centrocampisti della Serie A attuale.