CEROFOLINI IN PORTA, JOVIC DAVANTI, DUBBIO DODÒ/VENUTI

Con ancora negli occhi le vittorie dell’anno scorso a Bergamo e Napoli, e senza troppo rivangare il passato influenzato da un autogol che complicò di molto la doppia sfida in semifinale contro la Juve, riprende la corsa della Fiorentina in coppa Italia. Stasera al Franchi, fischio d’inizio alle 18, gli uomini di Italiano affrontano una Sampdoria economicamente in ginocchio, ma guai a sottovalutare l’avversario.

Anche se il precedente in campionato racconta di una vittoria in quel di Marassi stasera Italiano deve fare a meno di pedine importanti (la lesione di 2’ grado accusata da Cabral terrà fuori il brasiliano per almeno una ventina di giorni) e se in sostituzione di Terracciano è più Cerofolini che Gollini a candidarsi per una maglia da titolare in difesa la novità potrebbe essere a sinistra con Terzic.

Per il resto Dodò è favorito su Venuti a destra di una difesa completata da Igor e Quarta mentre nell’ottica di un rientro di Amrabat è Bianco il favorito su Duncan per giocargli accanto. Davanti poi il rilancio di Jovic con Ikonè, Barak e Kouamè alle sue spalle vista la defezione all’ultimo di Saponara. In casa Samp, infine, senza Gabbiadini non convocato ci sarà Lammers in attacco con Sabiri che spera in una chiamata da titolare, dietro Amione, Murillo e Murru davanti a Ravaglia con il neo acquisto Zanoli a destra e Augello a sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini, Dodò, Igor, Quarta, Terzic, Amrabat, Bianco, Ikonè, Barak, Kouamè, Jovic

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia, Amione, Murillo, Murru, Zanoli, Yepes, Rincon, Augello, Sabiri, Montevago, Lammers