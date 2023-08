CERO OUT, BELTRAN IN: COME CAMBIA LA "LISTA DEI 25"

FirenzeViola.it

È "solo" il 14 agosto ma a pochi giorni dall'esordio in campionato comincia ad essere già tempo di riflessioni sulla ormai famosa "lista dei 25" giocatori che la Fiorentina - al pari di tutte le altre squadre - deve consegnare alla Lega Serie A entro il 31 agosto e che saranno i giocatori su cui poi Vincenzo Italiano potrà fare affidamento almeno fino a gennaio.

La società viola dovrà fare delle scelte per rientrare nei parametri, a poco più di due settimane dalla chiusura del mercato. Tra chi sarà ceduto e chi invece escluso e quindi messo fuori rosa, rientrare nei 4 giocatori formati in Italia, i 4 formati nel club e altri 17 cosiddetti "liberi" non sarà affatto semplice se consideriamo che in questo momento la rosa della Fiorentina conta oltre 30 giocatori che potrebbero voler essere inseriti. Va ricordato che non vanno contati gli Under 21, quindi l'ultimo acquisto Lucas Beltran non deve essere inserito nei 17 "liberi" ma va in una lista che può essere infinita.

La situazione attuale vede la necessità di escludere dalla lista almeno tre calciatori che potrebbero essere Castrovilli, Kokorin e Benassi. Ma al di là delle possibilità di integrare qualcuno di questi tre, è chiaro che anche un altro eventuale acquisto andrebbe a complicare ulteriormente le scelte da fare. Perché senza un'uscita o un'esculsione di un altro calciatore, potrebbe non esserci altro spazio. Questa la situazione attuale oggi, 14 agosto:

Liberi: Amrabat, Arthur, Barak, Brekalo, (Castrovilli), Christensen, Dodô, Duncan, Gonzalez, Ikonè, Jovic, (Kokorin), Kouame, Martinez Quarta, Milenkovic, Mina, Nzola, Terracciano, Sabiri, (Benassi).

Formati in Italia (1): Mandragora, Bonaventura, Biraghi, Parisi.

Cresciuti nel vivaio (2): Ranieri, Sottil, Pierozzi.

Under 21: Martinelli, Vannucchi, Amatucci, Biagetti, Comuzzo, Infantino, Harder, Munteanu, Kayode, Dalle Mura, Beltran.

(1) - Sono presi in maniera casuale, potrebbe essere inserito anche Terracciano.

(2) - Potrebbero essere 4 ma con l'uscita di Cerofolini c'è uno spazio libero.