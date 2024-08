CENTROCAMPO, TESSMANN E NON SOLO: LA PISTA CHE PORTA A BOVE

FirenzeViola.it

Con la sconfitta subita contro il Marocco, 4-0 per gli africani, la nazionale statunitense ha salutato anzitempo i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La formazione a stelle e strisce è ripartita ieri dalla Francia e con essa anche Tanner Tessmann. Il centrocampista del Venezia è sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina, con i lagunari che hanno già individuato in Nicolussi Caviglia il suo sostituto.

Tra gigliati e arancioneroverdi c'è l'accordo sul prezzo del cartellino per una cifra intorno ai 6 milioni, così come è stata trovata un'intesa tra il club toscano e l'entourage del centrocampista americano sul contratto (5 anni a 1,2 milioni netti a stagione). L'unico dettaglio da limare riguarderebbe le commissioni da versare agli agenti del calciatore. Quello che filtra comunque è ottimismo sul buon esito della trattativa che potrebbe sbloccarsi definitivamente nei primi giorni della prossima settimana.

BOVE NOME CALDO

Come ormai è noto la Fiorentina ha bisogno di rinforzare il suo reparto di centrocampo che, orfano dei vari Lopez, Arthur, Castrovilli, Duncan e Bonaventura, è rimasto composto solamente dalla coppia Mandragora-Bianco più, adattato in mediana, Barak. Oltre a Tanner Tessmann, l'altro nome caldo per il centrocampo di Raffaele Palladino è quello di Edoardo Bove.

La Roma, che inizialmente aveva chiesto 20 milioni per liberare il classe 2002, nelle ultime ore ha deciso di aprire ad una cessione del calciatore cresciuto nelle giovanili giallorosse anche a cifre inferiori. Il club capitolino infatti, come raccolto dalla nostra redazione (QUI la notizia completa) avrebbe abbassato le proprie pretese fino a 12-13 milioni. Bove, che piace molto come caratteristiche al tecnico campano, ha già dato il suo benestare ad un eventuale trasferimento sulle rive dell'Arno. Vedremo come proseguirà la trattativa.

BOVE, DALL'ESORDIO IN SERIE A ALLA PASSATA STAGIONE

Era il 9 maggio del 2021, un giorno che Edoardo Bove difficilmente dimenticherà, quando allo stadio Olimpico (Roma-Crotone 5-0) il tecnico dei capitolini Josè Mourinho decise di far esordire in Serie A un giovane proveniente dalla primavera, Edoardo Bove. Da quel giorno, in tre stagioni in prima squadra il mediano cresciuto nel quartiere di Appio-Latino ha totalizzato 92 presenze con la casacca giallorossa di cui ben 45 (quasi la metà) solo la scorsa stagione. Nell'annata 2023-2024 la sua migliore per numero di gare giocate, Bove ha messo a referto due assist in Serie A e una rete, contro lo Slavia Praga, in Europa League. Con Daniele De Rossi in panchina Bove è sceso in campo principalmente come mezzala in un centrocampo a tre ma in carriera ha giocato anche in coppia con un altro mediano in una linea a quattro con due ali a tutta fascia e due interni. Proprio quest'ultima sarebbe la posizione in cui verrebbe impiegato da Raffaele Palladino nel caso in cui si concretizzasse il suo passaggio dalle sponde del Tevere alle rive dell'Arno.