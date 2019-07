CENTROCAMPO, MOENA E GLI ESUBERI: PRIMA SETTIMANA DI MERCATO

Dopo l'addio di Alban Lafont e le sue prime parole da ormai ex viola quella che inizia oggi è la prima settimana di vero e proprio mercato, con le seconda avventura alla Fiorentina di Daniele Pradè che inizierà ufficialmente, come comunicato anche nell'annuncio ufficiale della società gigliata. Saranno sette giorni nei quali succederanno molte cose e non potrebbe essere altrimenti, visto che i nodi da sciogliere sono davvero tanti.

Il primo è quello relativo al centrocampo e i nomi in ballo, almeno quelli più importanti e attuali, sono tre: il primo è quello di Daniele De Rossi. L'ormai ex Roma deve prendere la sua decisione definitiva: i primi rumors della mattina parlano del suo no alla Fiorentina, ma l'ufficialità ancora non è arrivata e sia lo stesso Pradè che Vincenzo Montella hanno ancora una minima speranza che il matrimonio si possa fare, anche se sembra davvero molto difficile che DDR possa cambiare idea. Il secondo, sempre in entrata, è quello di Ismael Bennacer: l'accordo con l'Empoli c'è, manca ancora quello con il giocatore. La dirigenza è fiduciosa, dalla Francia rimbalzano notizie e smentite, ma la cosa certa è che l'algerino è il primo obiettivo per il centrocampo e la Fiorentina cercherà di accontentarlo per poterlo mettere a disposizione dell'aeroplanino.

Per quel che riguarda le uscite in questa settimana potrebbe invece sbloccarsi la trattativa per Jordan Veretout. Dopo aver incontrato la Roma nelle scorse settimane, Daniele Pradè ha in agenda gli appuntamenti con Milan e Napoli. Il centrocampista ha fatto sapere che le due destinazioni sono a lui gradite, ma entrambe le società non vorrebbero spendere i 25 milioni di euro chiesti dalla Fiorentina. Difficile che il club viola faccia un passo indietro ma resta aperta l'ipotesi che possa essere inserita qualche contropartita tecnica.

Infine Moena. Questa sarà la settimana nella quale i tanti, troppi, giocatori viola, si ritroveranno per iniziare la nuova stagione. Sabato il gruppo di Vincenzo Montella, senza i Nazionali, partirà per la Fata delle Dolomiti e lo stesso allenatore inizierà a valutare tutti gli esuberi. Ci vorrà molto tempo, ma intanto è l'ora di cominciare: il mercato è solo all'inizio, Firenze aspetta i primi colpi.