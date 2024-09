CENTROCAMPO COMPLEMENTARE O RAFFORZATIVO? GLI INCASTRI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La settimana di sosta potrebbe servire a Palladino per trovare una quadra a centrocampo. Soprattutto nell'ottica di battezzare una coppia titolare. Due dei nuovi interpreti della mediana, Edoardo Bove e Danilo Cataldi, sono arrivati nelle ultimissime ore di trattative, motivo per cui l'allenatore ha avuto poco tempo per inserirli. Non a caso dalla partita col Monza non sono emersi gli elementi per avere un'idea precisa sulle possibili scelte del tecnico.

Intanto bisogna capire se Palladino abbia intenzione di schierare un tandem "complementare" o "rafforzativo". Nel primo caso viene da sé che un giocatore come Adli, che per caratteristiche incarna i requisiti del classico regista, possa affiancare un compagno votato al recupero della sfera. Un Bove, per intendersi. I due si completerebbero vicendevolmente. Anche Richardson ha dato più di un segnale incoraggiante nel ruolo di incontrista.

Se invece la strada è quella del centrocampo muscolare è più facile immaginarsi l'impiego di una figura di quantità, coadiuvata da un elemento che fornisca garanzie in entrambe le fasi. In questo senso spicca Cataldi, senza sottovalutare lo stesso Mandragora. Anche perché Palladino può considerare l'ipotesi di affidarsi a due giocatori d'esperienza, dando la priorità agli ultimi due. La trasferta di domenica contro l'Atalanta chiarirà molti dubbi.