CENTROCAMPO ACCIACCATO: CON ARTHUR KO, NE PUÒ APPROFITTARE MANDRAGORA

In vista della gara di domenica all'ora di pranzo con il Frosinone è possibile che Vincenzo Italiano debba fare ancora a meno di Arthur. Il regista classe 1996, già escluso dai convocati a Lecce a causa di un affaticamento muscolare, non ha preso parte alle esercitazioni insieme ai compagni nell'allenamento congiunto di oggi con il Prato a dimostrazione del fatto che non sembra ancora aver smaltito completamente l'infortunio. Nonostante negli ultimi due mesi il brasiliano abbia giocato a spizzichi e bocconi, con Italiano che ha provato a gestirlo, le sue condizioni non sono migliorate.

Per questo contro il Frosinone si candida a gran forza per una maglia da titolare Rolando Mandragora, reduce dalla buona prestazione di Lecce con tanto di rete dell'1-1. Anche perché nelle ultime uscite anche Alfred Duncan non è sembrato brillantissimo e il cambio dopo il primo tempo di Lecce ne è la riprova. Contro i salentini l'ex Torino si è fatto trovare pronto mettendo a segno il suo secondo stagionale dopo quello alla prima giornata con il Genoa.

Se si considerano le difficoltà a centrocampo e l'ottimo atteggiamento con cui è entrato in campo nell'ultima gara, per Mandragora si viene a creare un'interessante occasione per cambiare le carte in tavola, a partire dal maggiore impiego che gli potrebbe essere concesso. E dal momento che durante il mercato il Besiktas si era fatto avanti con forza con un'offerta contrattuale da 2,5 milioni di euro netti, adesso diventa importante, se non fondamentale, avere una risorsa in più che non ha mai espresso la volontà di cambiare aria nonostante lo scarso minutaggio