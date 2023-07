CASTROVILLI, L'EMPASSE SUL RINNOVO E L'ESAME DI ITALIANO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Uno dei nodi da sciogliere, nel corso di questa sessione estiva, riguarda senz'altro il futuro di Gaetano Castrovilli. Radiomercato suggerisce di una distanza ancora ragguardevole tra la domanda del calciatore e l'offerta della Fiorentina sulla questione relativa all'ingaggio: una cifra che dall'entourage del classe '97 si vorrebbe allineare ai giocatori "top" della squadra (2,5 milioni a stagione, ovvero il salario garantito a elementi come Jovic e Gonzalez) e che invece secondo i dirigenti viola dovrebbe ricalcare nel nuovo accordo quanto percepito fino ad oggi (2 milioni) con l'inserimento di qualche bonus connesso al numero di presenze. Da capire, insomma, come evolverà una vicenda di sicuro non semplice.

Nel frattempo Vincenzo Italiano approfitta per esaminare attentamente i progressi fisici del calciatore, minato dagli infortuni nell'ultimo anno e mezzo. Va da sé che la considerazione del tecnico giocherà un ruolo determinante nell'eventuale buon esito della trattativa. Proprio contro il Catanzaro l'allenatore ex Spezia ha scelto di impiegare Castrovilli in qualità di trequartista, facendo intuire di voler pensare a qualcosa di nuovo per lui e ricavandone indicazioni soddisfacenti. Non a caso il ventiseienne ha ricevuto i complimenti del tecnico per aver chiuso più volte la linea del primo passaggio avversario. Si attendono novità, nella consapevolezza di avere per le mani un talento non ancora pienamente espresso.